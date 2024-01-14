Gazze'de öldürülenlerin sayısı 23 bin 968'e yükseldi

14 Ocak 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 15:33

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 265'ini yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 968'e yaralı sayısının 60 bin 582'ye yükseldiğini kaydetti.

Kudra, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu aktardı.

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