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    Gazze'de öldürülenlerin sayısı 23 bin 968'e yükseldi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e çıktı.

    Gazze&#039;de öldürülenlerin sayısı 23 bin 968&#039;e yükseldi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi.

    İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 265'ini yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 968'e yaralı sayısının 60 bin 582'ye yükseldiğini kaydetti.

    Kudra, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu aktardı.

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gazzeİsrail
    Haberler > Dünya > Gazze'de öldürülenlerin sayısı 23 bin 968'e yükseldi
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