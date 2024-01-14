Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İsrail'den katliama '4 saatlik ara'

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    7 Ekim'den bu yana İsrail bombalarının hedefi olan Gazze'de yaşanan insanlık dramı katlanarak artıyor. 800 bin kişinin açlık kıskacında olduğu bölgede, İsrail, Refah kentinde gerçekleştirilen saldırılara malzeme sevkiyatı nedeniyle 4 saatlik ara verildiğini duyurdu.

    İsrail&#039;den katliama &#039;4 saatlik ara&#039;
    Dünya Haberleri  / Ajanslar

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda 100’üncü güne girildi. Bölgede neredeyse 'soykırıma' varan sivil katliamında çoğu çocuk ve kadın 23 bin 843 Filistinli hayatını kaybederken, 60 bin 317 Filistinli ise yaralandı.

    İnsanlık dramının yaşandığı bölgede hastaneler, ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri ve tarihi eserler enkaza dönerken, İsrail güçleri dünyanın dört bir yanından yükselen tepkilere aldırış etmeden katliamlarına devam ediyor.

    İsrail'den katliama '4 saatlik ara'

    SEVKİYAT NEDENİYLE SALDIRILARA 'ARA'

    Bölgede tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su ihtiyacı ise tehlikeli seviyelerde seyrediyor. İsrail ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara 4 saatlik ara verildiği duyuruldu.

    Aranın malzeme sevkiyatı nedeniyle verildiği ve yerel saatle 10.00 ile 14.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.

    İsrail'den katliama '4 saatlik ara'

    BOMBALAMA GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

    Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarına gece boyunca devam etti.

    Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Derec Mahallesi'nde ikamet eden Kasım, Hassuna, Zuh ve Şubki ailelerinin kaldığı bir binaya düzenlenen bombardımanda 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin cenazeleri, Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.

    İsrail'den katliama '4 saatlik ara'

    100'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

    Zeytun ve Sabra mahallelerine İsrail topçu birliklerinin saldırıları sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Şeyh Aclin, Tel el-Heva bölgesinde yaşayan Filistinlilerin evlerine İsrail kuvvetlerine ait hücumbotlar ve topçu birlikleri tarafından saldırılar düzenlendi.

    Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Sevariha bölgesindeki bir evin hedef alınması sonucu ölen 3 kişi ile Bureyc ve El-Megazi Mülteci kamplarındaki saldırılarda ölen 6 kişinin cenazeleri Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

    İsrail'den katliama '4 saatlik ara'

    Han Yunus'ta ise evleri bombalanan Filistinlilerden aralarında çocukların ve kadınların olduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

    Mısır sınırı yakınlarındaki iki eve ve çoğunluğu yerinden edilenlerden oluşan yolcuların olduğu bir araca düzenlenen hava saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirdi.

    800 BİN KİŞİ AÇLIK KISKACINDA

    İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine insani yardım girişini engellemesi sonucu 800 bin kişinin hayatı ise açlık ve susuzluk nedeniyle tehlikede.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Ajanslar
    İsrailGazzeRefah
    Haberler > Dünya > İsrail'den katliama '4 saatlik ara'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' kitabının yazarı kocasını öldürmekten hüküm giydi - Dünya'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' kitabının yazarı kocasını öldürmekten hüküm giydiEvini alana 4 milyon TL'lik savaş uçağını hediye edecek - DünyaEvini alana 4 milyon TL'lik savaş uçağını hediye edecekABD'den Çin'e, hava harekatımız tüm dünya gündeminde! Alman gazetesinden skandal harita - DünyaABD'den Çin'e, hava harekatımız tüm dünya gündeminde! Alman gazetesinden skandal haritaEkvador'da OHAL sonrası sokaklara inen askerler, hapishanelerde rehin tutulan gardiyanları kurtardı - DünyaEkvador'da OHAL sonrası sokaklara inen askerler, hapishanelerde rehin tutulan gardiyanları kurtardıNetanyahu 'Soykırım davası bizi durduramaz' dedi, Savunma Bakanı toplantıyı terk etti - DünyaNetanyahu 'Soykırım davası bizi durduramaz' dedi, Savunma Bakanı toplantıyı terk ettiHollanda'da Kuran-ı Kerim yakıldı, polis müdahale etmek yerine tepki gösterenlere saldırdı - DünyaHollanda'da Kuran-ı Kerim yakıldı, polis müdahale etmek yerine tepki gösterenlere saldırdıGözler Adalet Divanının kararında, İsrail’in savunması hiç ikna edici değildi - DünyaGözler Adalet Divanının kararında, İsrail’in savunması hiç ikna edici değildiİsrail 100 gündür katliam yapıyor, Gazze’de durum kâbustan bile kötü - Dünyaİsrail 100 gündür katliam yapıyor, Gazze’de durum kâbustan bile kötüRehinelerin aileleri Netanyahu'ya tepkili: Geceleri nasıl uyuyorsun? - DünyaRehinelerin aileleri Netanyahu'ya tepkili: Geceleri nasıl uyuyorsun?Hamas'tan İsrail'e üst düzey saldırı! Binbaşı rütbesindeki komutan öldürüldü - DünyaHamas'tan İsrail'e üst düzey saldırı! Binbaşı rütbesindeki komutan öldürüldü
    Sonraki Haber Yükleniyor...