İsrail'den katliama '4 saatlik ara'

14 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 15:06

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda 100’üncü güne girildi. Bölgede neredeyse 'soykırıma' varan sivil katliamında çoğu çocuk ve kadın 23 bin 843 Filistinli hayatını kaybederken, 60 bin 317 Filistinli ise yaralandı.

İnsanlık dramının yaşandığı bölgede hastaneler, ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri ve tarihi eserler enkaza dönerken, İsrail güçleri dünyanın dört bir yanından yükselen tepkilere aldırış etmeden katliamlarına devam ediyor.

SEVKİYAT NEDENİYLE SALDIRILARA 'ARA'

Bölgede tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su ihtiyacı ise tehlikeli seviyelerde seyrediyor. İsrail ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara 4 saatlik ara verildiği duyuruldu.

Aranın malzeme sevkiyatı nedeniyle verildiği ve yerel saatle 10.00 ile 14.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.

BOMBALAMA GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarına gece boyunca devam etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Derec Mahallesi'nde ikamet eden Kasım, Hassuna, Zuh ve Şubki ailelerinin kaldığı bir binaya düzenlenen bombardımanda 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin cenazeleri, Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.

100'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

Zeytun ve Sabra mahallelerine İsrail topçu birliklerinin saldırıları sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Şeyh Aclin, Tel el-Heva bölgesinde yaşayan Filistinlilerin evlerine İsrail kuvvetlerine ait hücumbotlar ve topçu birlikleri tarafından saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Sevariha bölgesindeki bir evin hedef alınması sonucu ölen 3 kişi ile Bureyc ve El-Megazi Mülteci kamplarındaki saldırılarda ölen 6 kişinin cenazeleri Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Han Yunus'ta ise evleri bombalanan Filistinlilerden aralarında çocukların ve kadınların olduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Mısır sınırı yakınlarındaki iki eve ve çoğunluğu yerinden edilenlerden oluşan yolcuların olduğu bir araca düzenlenen hava saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirdi.

800 BİN KİŞİ AÇLIK KISKACINDA

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine insani yardım girişini engellemesi sonucu 800 bin kişinin hayatı ise açlık ve susuzluk nedeniyle tehlikede.