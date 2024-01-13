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    Bombadan kurtulan açlığın pençesine düştü... 800 bin Gazzelinin hayatı tehlikede

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 24 bine dayandı. Ölümden kurtulanlar ise kıtlığın ortasında açlık ve susuzluğa mahkum bırakıldı. Gazze'de tam 800 bin kişinin hayatı tehlikede...

    Bombadan kurtulan açlığın pençesine düştü... 800 bin Gazzelinin hayatı tehlikede
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde neredeyse 'soykırıma' varan sivil katliamlarına devam ediyor. Son 24 saatte 135 Filistinli öldürüldü, hayatını kaybedenleri sayısı 23 bin 843'e, yaralı sayısı ise 60 bin 317'ye yükseldi. İnsani yardımların hala engellendiği Gazze'de hayatta kalanlar ise tam bir yaşam mücadelesi veriyor. 

    Bombadan kurtulan açlığın pençesine düştü... 800 bin Gazzelinin hayatı tehlikede

    YÜZ BİNLERCE KİŞİ KITLIĞIN PENÇESİNDE

    Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine insani yardımların girişlerine izin vermemesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada, İsrail'in aç ve susuz bırakma politikası nedeniyle orta kesimdeki Gazze kenti ile kuzey bölgelerindeki yaklaşık 800 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu vurgulandı.

    Bombadan kurtulan açlığın pençesine düştü... 800 bin Gazzelinin hayatı tehlikede

    İSRAİL YARDIM TIRLARINI VURUYOR

    Gazze kentine 700, kuzeye 600 olmak üzere günlük 1300 tır insani yardıma ihtiyaç duyulduğu, ancak İsrail'in bölgede tam bir kıtlık yaşattığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermediği, bölgeye ulaşmaya çalışan yardım tırlarına ateş açtığı, içme suyu kaynakları ve su kuyularını hedef aldığı kaydedildi.

    İnsanların açlık ve susuzluktan ölmesinden İsrail'in yanı sıra uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sorumlu olduğu belirtilerek saldırıların derhal sonlandırılması talep edildi.

    Bombadan kurtulan açlığın pençesine düştü... 800 bin Gazzelinin hayatı tehlikede

    İLAÇ SIKINTISI BÜYÜYOR

    İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavisinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

    SİVİLLER İÇİN GÜVENLİ YER KALMADI

    Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu. UNRWA, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de siviller için güvenli bir yer kalmadığına dikkati çekmişti.

    Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), dün İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su gibi insani yardım sevkiyatlarının büyük çoğunluğunun aksadığını duyurmuştu.

    Bombadan kurtulan açlığın pençesine düştü... 800 bin Gazzelinin hayatı tehlikede

    21 YARDIMDAN SADECE 3'Ü GİTTİ

    UNOCHA yayımladığı raporda, yılın ilk 10 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine planlanan 21 insani yardım sevkiyatından yalnızca 3'üne müsaade edildiğini bildirmişti.

    Raporda, "İnsani yardım ortaklarının, Gazze'nin kuzey kesimindeki kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlayanların erişiminin sürekli engellenmesi ve İsrailli yetkililerin koordineli güvenli erişim sağlamaması nedeniyle kısıtlanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

    UNOCHA, İsrail'in, ciddi kısıtlamalarıyla insani yardım ortaklarının çalışmalarını "felç ettiğini" vurgulamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinGazze
    Haberler > Dünya > Bombadan kurtulan açlığın pençesine düştü... 800 bin Gazzelinin hayatı tehlikede
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