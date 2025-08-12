Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Kazakistan Cumhurbaşkanı tahtayı parçaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı Chungwon Chou tarafından taekwondo sporundaki en yüksek unvanlardan biri olan 9. Dan siyah kuşakla ödüllendirildi.

Törende Tokayev, kendi imzasının bulunduğu antrenman tahtasını tek hamlede kırarak salondan büyük alkış topladı.

"TAEKWONDO SADECE SPOR DEĞİL, BİR FELSEFEDİR"

Tokayev, törende yaptığı konuşmada taekwondonun sadece olimpik bir spor dalı değil; uyum, disiplin ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine kurulu, milyonlarca insanı bir araya getiren küresel bir felsefe olduğunu vurguladı.

Ayrıca bu yıl Astana’da düzenlenecek G1 kategorisinde Kazakistan Açık 2025 Uluslararası Derecelendirme Turnuvasının yerli sporculara profesyonel gelişim, deneyim paylaşımı ve uluslararası arenada rekabet gücünü artırma fırsatı sunacağını ifade etti.

KARŞILIKLI ONUR NİŞANLARI

Tören sırasında Tokayev, Chungwon Chou’ya dünya genelinde taekwondonun gelişimine sağladığı katkılardan dolayı “Dostyk” II nişanı takdim etti.

Chungwon Chou ise, Cumhurbaşkanı Tokayev’e duyduğu derin saygının simgesi olarak 9. Dan siyah kuşak verdi.