ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti sırasında, Halk Büyük Salonu girişinde internete sızan görüntülerle kanıtlanan iki önemli protokol krizi yaşandı. Devlet ziyafeti öncesinde, resmi yaka kartı bulunmadığı gerekçesiyle Çinli güvenlik görevlileri tarafından durdurulan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in korumaları ile Çinli görevliler arasında kısa süreli bir arbede ve itiş kakış meydana geldi.

Çin güvenliği geçit vermedi! ABD Hazine Bakanı yaka kartı olmadığı için kapıda kaldı

AKREDİTASYON KARTI OLMAYAN BAKAN KAPIDA DURDURULDU

Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump onuruna Halk Büyük Salonu'nda düzenlenen devlet ziyafeti öncesinde yaşanan olayda, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent kapıdaki Çinli koruma bariyerini geçemedi. Çinli güvenlik görevlileri, Bakan Bessent’i durdurarak takım elbisesinde resmi giriş kartı veya akreditasyon rozeti olmadığını işaret etti.

İnternete sızan görüntülerde, Çin devlet güvenlik unsurları arasında kısa süreli bir arbede yaşandığı görüldü.

Kısa süreli tartışmanın ardından, arkadan gelen Amerikalı yardımcıların Bakan Bessent’e gerekli giriş belgelerini ulaştırması üzerine Çinli yetkililer barikatı açtı ve bakanın binaya girmesine izin verildi.

AYNI GÜN İKİNCİ KRİZ: SİLAHLI GİZLİ SERVİS AJANINA ENGELLEME

Pekin’deki protokol krizleri Hazine Bakanı ile sınırlı kalmadı. Aynı günün erken saatlerinde, Tapınağın dini kompleksine girmek isteyen ve üzerinde silah taşıyan bir ABD Gizli Servis ajanı da Çinli güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Beyaz Saray muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme yapacağı alana girişler, her iki ülkenin silahlı koruma ekiplerinin geri adım atmayı reddetmesi nedeniyle yaklaşık yarım saat boyunca tamamen kilitlendi.

Yoğun ve gergin bekleyişin ardından iki ülkenin protokol yetkililerinin araya girmesiyle geçici bir uzlaşma sağlanabildi.

TAYVAN RESTLEŞMESİ VE "CASUSLUK" İTİRAFI HAVA SAHASINI GERDİ

Nisan ayında yapılması planlanan ancak Washington-Tahran hattındaki askeri gerilim nedeniyle ertelenen bu iki günlük yoğun Pekin ziyareti, diplomatik açıdan da tartışmalara sahne olmuştu. Time dergisinin haberine göre kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde Çin lideri Xi Jinping, ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışlarını sert bir dille eleştirerek, bu durumun iki süper gücü "çatışmaya ve hatta savaşa" sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Trump ise dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tayvan’a yapılacak 14 milyar dolarlık silah sevkiyatını bir "müzakere kozu" olarak elinde tuttuğunu belirterek gerilimi düşürmeye çalıştı.

