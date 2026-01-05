ABD’de yaşayan 35 yaşındaki Cassandra Marshall, 2023 yılının son günlerinde yaşadığı grip belirtilerini görmezden geldi. Durumu kısa süre içinde kötüleşen kadın, nefes almakta güçlük çekmeye başlayınca hastaneye kaldırıldı. 4 çocuk annesinin vücudundaki enfeksiyon nedeniyle septik şok geçirdiği belirlendi. Tedavi sırasında kan dolaşımının kesilmesi nedeniyle dört uzvu ampute edilen kadın yaşadığı zorlu süreci bir bir anlattı.

ABD’de yaşayan Cassandra Marshall, 2023 yılının son günlerinde soğuk algınlığı yaşadığı düşünerek durumu görmezden geldi. Ancak kısa sürede durumu kötüleşen kadın nefes alamamaya başladı.

Grip belirtileriyle kaldırıldığı hastanede ampute edildi! Rüya gibi geliyor

Yapılan kontrollerde vücudundaki enfeksiyonun hızla septik şoka dönüştüğü tespit edildi. Bağışıklık sisteminin enfeksiyona aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan ve hayati risk taşıyan septik şok nedeniyle Marshall yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ÖNCE BACAKLARI SONRA KOLLARI AMPUTE EDİLDİ

Destek ünitesine bağlanan kadında, kan dolaşımının durması sonucu geri dönüşü olmayan hasar oluştu. Bu nedenle doktorlar önce iki bacağını, ardından her iki kolunun alt kısmını ampute etmek zorunda kaldı.

"RÜYA GİBİ GELİYOR"

Yaşadığı sürecin en zor yanının çocuklarına sarılamamak olduğunu dile getiren Marshall, en büyük oğlunun mezuniyetine katılamamanın kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Tüm zorluklara rağmen hayatta kaldığı için kendini şanslı hissettiğini belirten Marshall, “Bir rüya gibi geliyor ama uyandığınızda bunun sizin gerçeğiniz olduğunu anlıyorsunuz. Değiştirebileceğim bir şey yok, kabullenmeyi öğreniyorum” ifadelerini kullandı.

