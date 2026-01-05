Ünlü milyarder Elon Musk’ın, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump çiftiyle akşam yemeği yediği görüldü. Pazar gecesi Florida'da düzenlenen bir etkinlikte çekilen fotoğraf, ikilinin bir yıldan fazla süren gerginliğin ardından aralarındaki buzları erittikleri yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Tesla’nın kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, Donald-Melania Trump çiftiyle birlikte yemek yedikleri anlara ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Musk’ın DOGE’deki görevinden ayrılmasının ardından ikili arasındaki gerginliğin azalmaya başladığı dikkat çekti.

ARALARINDAKİ BUZLAR ERİYOR MU?

Musk söz konusu gönderiye, "Dün gece Donald Trump ve Melania Trump ile harika bir akşam yemeği yedim. 2026 muhteşem olacak!" notunu ekledi.

Florida'daki Mar-a-Lago'da pazar akşamı düzenlenen etkinlikte çekilen fotoğraf, ikilinin bir yıldan fazla süren gerginliğin ardından aralarındaki buzları erittikleri yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Trump ve Muskın arasındaki buzlar eriyor mu? Ünlü milyarderin paylaşımı gündem oldu

MUSK'IN DOGE'DEKİ ROLÜ

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Hükûmet Verimliliği Departmanı (DOGE) adlı yapının başına geçici olarak atanmıştı ve buradaki görevi, federal bütçede israfı, dolandırıcılığı ve gereksiz harcamaları azaltarak maliyetleri düşürmekti. Bu görev “özel hükümet görevlisi” statüsünde olup yasal olarak en fazla 130 gün sürebiliyordu.

Musk bu süre sonunda DOGE’daki aktif rolünden çekildiğini açıkladı ve Washington’daki çalışmalarını büyük ölçüde sonlandırdı. Bu süreçte federal harcamalar üzerinde kapsamlı kesintiler yapılırken, Musk’ın yönetimdeki rolü zamanla daha çok danışmanlığa dönüştü ve görev süresi dolduğunda şirketlerine ve diğer projelerine odaklanmak için ayrıldı.

