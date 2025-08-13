Gümrük idaresindeki 550 araç kül oldu! Zararın boyutu sarsıcı

Yunanistan’ın batısındaki Ahaia bölgesinde yer alan ve ülkenin Atina ve Selanik’ten sonra üçüncü büyük şehri olan Patras’da orman yangınları devam ediyor.

YANGINLARDA 550 ARAÇ ADETA YOK OLDU

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Patras Gümrük İdaresine ait tesislerde park halinde bulunan araçlar da zarar gördü. Zararın boyutu sarsıcı, tahmini rakam ise henüz verilmedi.

Yetkililer, araçların yarıdan fazlasının kullanım ömrünü tamamlayan ve açık artırmada satılamayacak durumda olan araçlardan oluştuğunu açıkladı. Açık alandaki araçların çoğunun yandığı ve yaklaşık 550 aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

SON İKİ GÜNDE 10 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Mora Yarımadası’nın güneyinde başlayan yangının kentsel alana ulaşması üzerine Patras belediyesine bağlı bazı banliyöler için şehir merkezine doğru tahliye emri verildi. Tahliye edilen vatandaşların şehirdeki bir stadyumda ağırlanacağı duyuruldu.

Yunanistan’da son iki günde ülke genelinde çıkan orman yangınları yaklaşık 10 bin hektarlık alanı kül etti.