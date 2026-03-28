Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki tansiyonu düşürecek kritik bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, 29-30 Mart tarihlerinde başkent İslamabad’da bir araya gelecek.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede, Orta Doğu ve çevresinde tırmanan gerilim ana gündem maddesi olacak. Bakanlar, bölgedeki istikrarsızlığın önüne geçmek ve barışçıl çözümler üretmek adına kapsamlı görüşmeler yürütecek. Heyetlerin ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek stratejik iş birliği imkanlarını değerlendirmesi bekleniyor.

"KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır ile olan köklü bağlara değinildi. Bakanlık, "Pakistan; Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır ile olan kardeşlik ilişkilerine büyük değer vermektedir. Bu ziyaret, karşılıklı ilgi alanlarında çok yönlü iş birliği ve koordinasyonu daha da güçlendirmek için bir fırsat sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇOK YÖNLÜ KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ

İslamabad’daki iki günlük diplomasi trafiği boyunca, sadece güvenlik değil, ekonomi ve savunma alanındaki koordinasyonun da güçlendirilmesi hedefleniyor. İslam dünyasının en etkili üç aktörünün Pakistan'daki bu buluşması, bölgesel barış arayışlarında yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ekiplerin, ziyaret süresince kritik dosyalar üzerindeki son detayları netleştirmesi planlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

