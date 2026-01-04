İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yapılan protestoların haklı olduğunu belirtirken, ülkeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen gruplara karşı sert önlemler alınması gerektiği mesajını verdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede protestolara yol açan ekonomik taleplerin meşru olduğunu ancak ülkeyi güvensiz hâle getirmek isteyen gruplara karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Hazreti Ali’nin doğum günü ve İranlı general Kasım Süleymani’nin ABD’nin düzenlediği suikastla öldürülmesinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen toplantıda konuşan Hameney, son dönemde döviz kuru dalgalanmaları sebebiyle tüccar ve esnafın düzenlediği protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik taleplerin meşru olduğunu vurgulayan Hamaney, riyaldeki değer kaybı ve döviz kurlarındaki istikrarsızlığın iş ortamını olumsuz etkilediğini belirtti. Esnafın şikâyetinin haklı olduğunu aktaran Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere bu meseleyi çözmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

"KAOSÇULARA HADLERİ BİLDİRİLMELİ"

Hameney, döviz kurundaki artışın İran’ın “düşmanlarının” müdahalesiyle bağlantılı olduğunu savunarak, “Açıklanamayan döviz kuru artışı ve istikrarsızlığı doğal değil, düşmanın işidir. Düşmanın işi kabul edilmelidir. Düşman boş durmaz ve her fırsattan faydalanır. Burada bir fırsat gördüler ve bundan yararlanmak istediler. Elbette yetkililerimiz sahadaydı ve olacak” dedi.

Protestocular ile kargaşa çıkarmaya çalışanların birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Hamaney, “Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz fakat kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir” diye konuştu.

