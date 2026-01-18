ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'da yeni bir lider arayışının zamanı geldiğine' dair açıklamasının ardından İran dini lideri Ali Hamaney'e suikast iddiaları yeniden gündeme geldi. Tahran yönetimi Washington'un böyle bir adım atmasının ağır bedeli olacağını ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ali Hamaney'e karşı olası bir saldırının İran halkıyla savaşmak anlamına geldiğini söyledi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının olumsuz etkisine atıfta bulunan Pezeşkiyan, "İran halkının hayatında zorluk veya geçim sıkıntısı varsa, bunun en önemli nedenlerinden biri ABD'nin ve müttefiklerinin uzun süredir devam eden düşmanlığı ile insanlık dışı yaptırımlarıdır. Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney dün başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, "Nerede olurlarsa olsunlar Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere böylesine önemli koşullarda hakaret edilmesine izin vermiyorum ve bunu yasaklıyorum." demişti.:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

TRUMP'TAN HAMANEY'E AÇIK TEHDİD

Politico'ya konuşan Trump, Hamaney’i ülkesinin yönetiminden sorumlu tutarak, "İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Trump yaptığı değerlendirmede, İran’daki yönetimin baskı ve şiddete dayandığını savundu. Trump, Hamaney için, “Bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkesinin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır” şeklinde konuştu.

