Hamas'ın takas için iki şartı var! Netanyahu 'reddettim' dedi, sebebini açıkladı

21 Ocak 2024 21:25 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 21:40

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı düzenledi, çok sayıda İsrailli rehin alındı. İsrail-Hamas savaşının en çok tartışılan konularının başında 'rehineler' gelirken, Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 7 gün 'insani ara' verildi. Bu dönemde 81 İsrailli ve 240 Filistinli rehine karşılıklı serbest bırakılmıştı.

"SAVAŞI TÜM CEPHE VE SEKTÖRDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Birçok ülke yeni bir insani ara ve ateşkes için devreye girerken iki taraf da bu taleplere olumlu yaklaşmadı. Konuya dair açıklamada bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın rehine takası önerisini reddettiğini belirterek, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz" dedi.

Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, şu ana kadar 110 rehineyi geri getirdiklerini ve tamamını geri getirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Hamas’ın teslim olma şartlarını" reddettiğini söyledi.

HAMAS'IN REHİNELER KARŞILIĞINDA İKİ İSTEĞİ

Rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’ın savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den ayrılması taleplerinin olduğunu belirten Netanyahu, bunu kabul etmeleri halinde "askerlerin boşuna ölmüş olacağını, vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınamayacağını ve bir başka 7 Ekim’in an meselesi olacağını" savundu.

"KİM BİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIRSA ONA ZARAR VERİRİZ"

Netanyahu, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz. Hiçbir teröriste dokunulmazlık vermiyoruz. Ne Gazze’de ne Lübnan’da ne Suriye’de ne de başka bir yerde. Kim bize zarar vermeye çalışırsa ona zarar veririz" ifadelerini kullandı.