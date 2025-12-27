Almanya'nın kuzeyindeki Hannover Havalimanı’nda tespit edilen çok sayıda kimliği belirsiz dron nedeniyle uçuşlar saatlerce durdurulurken, sefer iptalleri zincirleme etkiye neden oldu.

Almanya’da son dönemde artış gösteren izinsiz dron uçuşları, sivil havacılıkta güvenlik endişesini büyütmeye devam ediyor. Son olay, Hannover Havalimanı’nda yaşandı. Yetkililer, havalimanı sahası üzerinde birden fazla dronun tespit edilmesi üzerine uçuşların yerel saatle 21.47 ile 00.16 arasında tamamen durdurulduğunu açıkladı.

7 UÇUŞ YÖNLENDİRİLDİ, 2'Sİ İPTAL EDİLDİ

Dron tehdidi nedeniyle Hannover’e iniş yapması planlanan 7 uçuş, Paderborn, Bremen, Düsseldorf ve Frankfurt başta olmak üzere çevredeki havalimanlarına yönlendirildi. Yaşanan aksaklıklar sabah saatlerine de yansıdı; Frankfurt ve Paris’e yapılması planlanan 2 uçuş iptal edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Alman basınında yer alan bilgilere göre, ilk şüpheli dron kuzey pistinin yaklaşık 80 metre üzerinde fark edildi. Kısa süre sonra güney pisti üzerinde üç ayrı dron daha tespit edildi. Dronların çıplak gözle görülebilecek kadar alçak irtifada uçtuğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, dronların türü ve kimler tarafından kullanıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Almanya genelinde son aylarda, casusluk ve sabotaj amacı taşıdığı değerlendirilen çok sayıda yasa dışı dron uçuşu rapor edildi. Geçtiğimiz ay yine Hannover Havalimanı’nda benzer bir olay yaşanmış, uçuşlar yaklaşık 45 dakika aksatılmıştı. Ekim ayında ise Münih Havalimanı’nda art arda iki gün dron alarmı verilmiş ve seferler iptal edilmişti.

Havalimanlarının yanı sıra askeri tesisler, demiryolu hatları ve enerji altyapıları üzerinde de şüpheli dron faaliyetleri tespit edildiği bildirilmişti.

ÖNLEMLER ARTIRILACAK

Artan tehditler üzerine Almanya İçişleri Bakanlığı, eyalet ve federal kurumların ortak çalışacağı bir dron savunma merkezi kurdu. Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) de dronlara karşı özel bir mücadele birimi oluşturulacağını duyurdu.

Yetkililer, hava sahası güvenliğinin sağlanması için önlemlerin daha da artırılacağını vurguluyor.

