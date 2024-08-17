Heniyye'nin oğlu suikasti açıkladı: Güdümlü füze cep telefonu sinyaliyle yönlendirildi

Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Hamas lideri Heniyye'nin oğlundan dikkat çeken bir suikast açıklaması geldi. Abdusselam Heniyye, saldırıda kullanılan güdümlü füzenin cep telefonu sinyallerinin izlenmesiyle yönlendirildiğini belirtti.

Eski Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Al Arabiya’da yayımlanan habere göre, suikasta dair açıklamalarda bulunan şehit Hamas lideri Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, babasının ölümüne neden olan güdümlü füzenin telefon sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi.

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"BOMBA OLSA BÜTÜN BİNA PATLARDI"

Heniyye, babasının ölümüne herhangi bir bomba düzeneğinin neden olmadığını düşündüğünü ifade ederek "Korumalar ve diğer danışmanlar babamın odasından sadece birkaç metre uzakta oturuyorlardı, dolayısıyla bir bomba olsaydı tüm binanın patlayacağı açıktı. Odada bomba olduğu yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hamas liderinin kaldığı odanın füzeyle hedef alınmasına dair ise Heniyye, şunları kaydetti:

"22.15'E KADAR TELEFONUNU AKTİF OLARAK KULLANDI"

“Güdümlü füze, olaydan önceki gece babamın odasında ve başının yakınında bulunan cep telefonunun izlenmesiyle yönlendiriliyordu. Babam resmi bir törene cep telefonuyla katıldı ve bu nedenle bu operasyon çok karmaşık olmadı.

Babamla o gün defalarca telefon görüşmesi yaptık. Şehit olduğu gece saat 22.15'e kadar telefonunu aktif olarak kullandığını düşünüyorum."

HENİYYE SUİKASTİ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

KISA MENZİLLİ ROKETLE VURULDU

Olayın ilk günlerinde açıklama yapmayan İran makamları, 4 Ağustos'ta Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçlarını paylaşmıştı.

Suikastin, 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiği belirtilmişti. ABD'de New York Times gazetesi ise Haniye’nin kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia etmişti.