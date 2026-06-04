Hizbullah’a ait patlayıcı yüklü bir FPV dronu, Güney Lübnan’da bir saha ziyareti gerçekleştiren İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Rafi Milo’nun şahsi komuta aracını doğrudan vurarak imha etti

İsrail ordusunun haftalardır gizli tuttuğu suikast girişimi ortaya çıktı.Hizbullah'a ait bir dron, Tümgeneral Rafi Milo'nun aracını hedef aldı.

SANİYELERLE KURTULDU

Lübnan'daki bir köyde alt komutanlar ve askeri unsurlarla görüşmek üzere konvoy halinde hareket eden Tümgeneral Rafi Milo ve beraberindeki bir personel subayı, saldırıdan sadece saniyeler önce araçtan inmişti. Komutanların araçtan uzaklaşmasının hemen ardından Hizbullah dronu hedefi tam isabetle vurdu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda, Tümgeneral Milo'nun askeri aracı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Hizbullah dronu İsrailin 3 numaralı isminin aracına isabet etti!

Lübnanlı yetkili "Eğer Tümgeneral Milo bu saldırıda hayatını kaybetseydi, savaşın başından bu yana Hizbullah tarafından öldürülen en yüksek rütbeli İsrail komutanı olarak kayıtlara geçecekti" diye konuştu.

Hizbullah İsrail'in 3 numaralı ismini hedef aldı! Arabası havaya uçtu

İSRAİL FPV DRONLARA KARŞI ÇARESİZ

İsrail ordusu Lübnan'daki saha ziyaretlerine yönelik güvenlik protokollerini ve seyahat rotalarını acil koduyla tamamen değiştirmek zorunda kaldı.

İsrail askeri kaynakları, ordunun aylardır Hizbullah’ın GPS kullanmayan ve manuel olarak yönlendirilen FPV kamikaze dronlarına karşı net bir savunma konsepti geliştiremediğini, teknolojik tehdide karşı kesin bir çözüm bulunmasının daha aylar sürebileceğini itiraf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası