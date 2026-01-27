İspanya’da 45 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından hükümet, kazazedeler için tazminat kararını açıkladı. Ödemelerin kısa sürede yapılacağı duyuruldu.

İspanya’da 19 Ocak’ta Cordoba eyaletine bağlı Adamuz bölgesinde meydana gelen ve büyük bir faciaya yol açan hızlı tren kazasının ardından yaraların sarılması için adımlar atılmaya devam ediyor. İspanyol hükümeti, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralanan yolcular için ödenecek tazminat miktarlarını kamuoyuyla paylaştı.

20 MİLYAR AVRO ÖDENECEK

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazada hayatını kaybeden 45 kişi ve 150’den fazla yaralı için toplam 20 milyon avro tutarında tazminat ödemesi yapılacağını açıkladı. Puente, hayatını kaybedenlerin ailelerine en geç 3 ay içinde kişi başı 216 bin avro ödeme yapılacağını belirtti.

Açıklamaya göre bu tutarın 72 bin avroluk kısmı vergiden muaf devlet yardımı olarak karşılanacak. Aynı miktarda bir ödeme avans sigorta kapsamında yapılırken, yolcuların zorunlu seyahat sigortalarından da ek olarak 72 bin avro ödeme sağlanacak. Yaralı yolculara yapılacak tazminatların ise yaralanma durumuna göre 2 bin 400 avro ile 84 bin avro arasında değişeceği bildirildi.

Hızlı tren faciasının ardından ilk somut adım! Kazazedelere 20 milyon avro tazminat

"YILLARCA BEKLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Kazazedelerin uzun hukuki süreçlerle mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Puente, “Bu tür trajedilerde normal prosedürler ve yasal süreler her zaman yeterince hızlı işlemiyor. İnsanların yıllarca beklemesini kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı. Puente ayrıca görevini vicdanen en iyi şekilde yerine getirdiğini ve tüm bilgileri şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

