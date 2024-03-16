Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > Hocalı'daki toplu mezarda bulunan insan kalıntılarının sayısı 18'e ulaştı

Hocalı'daki toplu mezarda bulunan insan kalıntılarının sayısı 18'e ulaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hocalı&#039;daki toplu mezarda bulunan insan kalıntılarının sayısı 18&#039;e ulaştı
Hocalı, Toplu Mezar, Azerbaycan, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan'ın Hocalı bölgesinde katliam kurbanlarına ait olduğu düşünülen toplu mezarda insan kalıntılarının sayısı 18'e ulaştı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda şubatta tespit edilen toplu mezarda araştırmaların sürdürüldüğü bildirildi.

4'Ü ÇOCUK 18 KİŞİ

Açıklamada, ilgili kurumlardan uzmanların katılımıyla yapılan araştırmada 4'ü çocuk 18 kişinin kalıntılarının tespit edildiği belirtildi. Toplu mezarda kalıntısı tespit edilenlerden 8'nin kimliğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, bunların da Hocalı katliamının kurbanlarından olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen ay Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda toplu mezar tespit edilmişti. Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu belirlenmiş ve kalıntılarda işkence bulgularına rastlanmıştı.

Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de saldırdığı Karabağ'daki Hocalı kasabasında savunmasız durumda 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hocalı'da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir alınmıştı, bunlardan 150'sinden haber alınamamış ve kayıtlara kayıp olarak geçmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'da olaylı seçimler ikinci gününde: Sandıklara molotofkokteylli saldırı - DünyaSandıklara molotofkokteylli saldırıRekor hızla yayılıyor, nedeni bilinmiyor! 'Gizemli virüs' dünyayı ayağa kaldırdı - Dünya'Gizemli virüs' dünyayı ayağa kaldırdıGazze'de son durum! Can kaybı arttı, halk çocuklarını otlarla doyuruyor - DünyaGazze'de son durum! Artık açlıktan ot yiyorlar...Trump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişme - DünyaTrump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişmeGüney Kore'de tıp profesörleri, stajyer doktorların protestosuna destek için istifa edecek - DünyaTıp profesörleri protesto için istifa edecekUkrayna'dan Rusya'nın petrol rafinerilerine İHA'lı saldırı - DünyaRusya'nın petrol rafinelerine peş peşe saldırıKim Jong-un bizzat yönetti, kızı da eşlik etti! Kuzey Kore'den 'hava indirme tatbikatı' - DünyaKuzey Kore'den 'hava indirme tatbikatı'Katliamdan 3 aşamalı çıkış: Hamas'ın yeni ateşkes teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı - DünyaKatliamdan 3 aşamalı çıkışSeçim öncesi serbest kalan muhalif lider iddialı! 'İlk turda zafer bizim' - DünyaSenegal'de muhalif lider iddialı: İlk turda zafer bizim'Aykırı lider' AB'yi suçladı, Brüksel'i hedef gösterdi: Ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok - Dünya"Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok"
Sonraki Haber Yükleniyor...