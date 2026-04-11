ABD ve İsrail'in başlattığı savaşın ardından İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişti. Varılan ateşkesin ardından İran ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın yerleştirdiği mayınları bulamadığından dolayı tam olarak açılmadığı öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların 6. haftasında ABD, İran ile iki haftalık geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması düşünülürken, bir türlü beklenen haberin gelmemesi piyasaları tedirgin etti.

'İRAN YERLEŞTİRDİĞİ MAYINLARI BULAMIYOR' İDDİASI

Konuyla ilgili ise The New York Times'tan dikkat çeken bir haber servis edildi. Habere göre ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınların hepsinin yerini tespit edemediği için boğazı daha fazla gemi trafiğine açamadığını iddia etti.

Hürmüz Boğazı ile ilgili vahim iddia: İran yerleştirdiği mayınları bulamıyor

Yetkililer ayrıca, İran'ın, yerleştirdiği mayınları "temizleme imkanına sahip olmadığını" da öne sürdü.

İran'ın yerleştirdiği her mayının konumunun kayda geçirilip geçirilmediğinin kesin olmadığı belirtilirken konum kaydedilmiş olsa bile bazı mayınların sürüklenmeler veya yer değiştirmelere imkan sağlayacak şekilde yerleştirilmiş olduğu ileri sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası