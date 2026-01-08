Enerji nakil hatlarına 3 Ocak’ta düzenlenen sabotajın ardından başkentin büyük bölümü 5 gün boyunca karanlığa gömüldü. Evlerinde donma tehlikesi geçiren Berlinliler “Meğer sıcak su ve elektrik lüksmüş” dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin, son 80 yılın en büyük enerji krizini yaşıyor. Enerji nakil hatlarına yapılan sabotajdan dolayı 3 Ocak’tan beri 45 bin hane ve 2 bin 200 iş yerine elektrik verilemiyor. Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü, sabotajın 5. gününde 25 bin 500 hane ile 1.200 işletmeye hâlâ elektrik verilemediğini duyurdu.

Bölgede 36 acil durum jeneratörü kullanımda. Karanlıktan istifade edilerek muhtemel hırsızlık vakalarına karşı da güvenlik güçleri sahada.

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk! Hayalet şehir Berlin

II. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA EN UZUN KESİNTİ

Berlin’de hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi sonrası özellikle geceleri bölge halkı ısınma problemi yaşadı. Berlin’de ısınma sistemlerinin elektrikle çalışması sebebiyle Berlinliler evlerinde donma tehlikesi geçirirken sıcak suya da erişim sağlayamadı, elektrikli ocaklardan dolayı yemek de yapamadı.

RBB televizyonu, beşinci gününe giren kesintilerin II. Dünya Savaşı’ndan bu yana başkentte yaşanan en uzun süreli elektrik kesintisi olduğunu bildirdi.

Berliner Zeitung gazetesi de Berlin için “Hayalet Şehir” tanımlamasını yaptı. Natalie isimli bir Alman ise “Meğer sıcak su, elektrik lüksmüş, bunu anladım” diye konuştu.

“ARAÇ ŞARJ ETMEYİN”

İnsanların cep telefonlarını şarj etmek için kilometrelerce uzağa gittiği Berlin’de elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin, müşterilerini elektrik tüketimini azaltmaya, bir müddet çamaşır makineleri ve kurutucu kullanmayıp elektrikli araçlarını da şarj etmemeye çağırdı.

Bu arada, Almanya Federal Savcılığı, Berlin’de elektrik kablolarına yapılan saldırıya ilişkin “terör” şüphesiyle soruşturma başlattı. Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

Öte yandan, Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü ve dağıtım şirketi başkentin güneybatısındaki 4 semtte yaşanan kesintilerin beşinci gününde yapılan onarım çalışmalarının tamamlandığını ve bölgeye aşamalı olarak elektrik verilmeye başladığını bildirdi.

