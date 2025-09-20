İngiltere İstanbul’da duyurdu: Yeni casus portalı “Sessiz Kurye” göreve başladı

İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6, yeni casuslar çekebilmek için “Silent Courier” (Sessiz Kurye) adlı özel bir dark web portalını devreye soktu. Platform, özellikle Rusya’dan olmak üzere dünya genelinde potansiyel ajanlara ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Görevden ayrılmaya hazırlanan MI6 Başkanı Richard Moore, İstanbul’da yaptığı konuşmada portalın açıldığını duyurdu. Moore’dan önce söz alan Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise ulusal güvenliğin her hükümetin birincil görevi olduğunu vurgulayarak, Başbakan Keir Starmer’ın “Değişim Planı”nın da bu anlayış üzerine inşa edildiğini söyledi.

Cooper, “Dünya değişirken ve tehditler çoğalırken İngiltere’nin her zaman düşmanlarımızdan bir adım önde olmasını sağlamalıyız. Şimdi MI6’nın çabalarını ileri teknolojiyle destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni portal sayesinde, terörizm ya da düşmanca istihbarat faaliyetleriyle ilgili hassas bilgileri İngiltere’ye güvenli şekilde ulaştırmak isteyen kişiler sisteme erişebilecek. Kullanıcılara güvenilir VPN servisleri üzerinden, kendileriyle bağlantısı olmayan cihazlarla giriş yapmaları tavsiye ediliyor. Portalın kullanım talimatları ise MI6’nın resmi YouTube kanalında yayımlanacak.

Bu hamle, 2023 yılında CIA’in benzer bir yöntemle Rus casuslara ulaşmaya çalışmasını hatırlatıyor. Ancak o dönemde CIA’in Çin’deki ajanlarının dark web bağlantıları Pekin’in istihbarat birimlerince deşifre edilmiş ve bu durum son yılların en büyük güvenlik açıklarından biri olarak kayıtlara geçmişti.