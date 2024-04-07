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İngiltere'den İsrail'e sert tepki! 'Desteğimiz kayıtsız şartsız değil'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İngiltere&#039;den İsrail&#039;e sert tepki! &#039;Desteğimiz kayıtsız şartsız değil&#039;

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'ye giden yardım kuruluşu çalışanlarını hedef almasına ve 3'ü İngiliz 7 kişiyi öldürmesine tepki gösteren İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "İsrail'e desteğimiz kayıtsız şartsız değil" dedi.

İsrail ordusu, Gazze'de kan dökmeye devam ediyor. Bölgede kadın-çocuk ayırt etmeksizin 33 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail, bu kez de yardım kuruluşunu hedef aldı.

Gazze Şeridi’nde görev yapan World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışana saldıran İsrail'e dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

"DESTEĞİMİZ KAYITSIZ ŞARTSIZ DEĞİL"

Öldürülenler arasında 3 İngilizin bulunması nedeniyle saldırı, İngiltere'den de tepki gördü. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere’nin en büyük gazetesi The Sunday Times’daki köşe yazısında İsrail’e desteğin kayıtsız şartsız olmadığını yazdı.

Cameron, "Desteğimiz kayıtsız şartsız değil. Böylesine gururlu ve başarılı bir demokrasinin kendisine meydan okunduğunda bile uluslararası insani hukuka uymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KİTLESEL AÇLIK' UYARISI

Gazze Şeridi’ndeki son duruma da değinen Cameron, İsrail’in daha fazla yardıma izin vermemesi halinde kitlesel açlık riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Cameron, Birleşik Krallık'ın 7 Ekim'den bu yana en önemli odak noktasının 'esirlere ve ailelere destek' olduğunu belirtti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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