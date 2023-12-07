İngiltere'nin utanç tarihinin bedeli: 5 trilyon dolar

7 Aralık 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 16:00

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Karayipler’de yer alan ada ülkesi Barbados, 400 yıl sonra bağımsızlığını ilan etti. Birleşik Krallık ile bağlantılarını kopartan Barbados’da cumhuriyet ilan edildi. Başkent Bridgetown’daki törende yemin eden 72 yaşındaki Sandra Mason, Barbados'un ilk kadın devlet başkanı seçildi. İngiltere’den resmen ayrılan Barbados, Batılı ülkelerin kölelik nedeniyle ülkesine 5 trilyon dolar borcu olduğunu söyledi.

“KÖLELİĞİN SONUÇLARINI KABUL ETME VAKTİ GELDİ”

Barbados Başbakanı Mia Mottley, Batılı ülkelerin kölelik nedeniyle ülkesine 5 trilyon dolar borcu olduğunu söyledi. İngiltere Kralı 3. Charles köleliğin sonuçlarını kabul etme vaktinin geldiğini söylediği bir açıklama yaptı. Barbados Başbakanı Mia Mottley Londra'da kölelik tazminatının gerekliliği üzerine yaptığı konuşmasında kralın açıklamalarından memnuniyetini ifade etti.

Mia Mottley, Karayipler ülkesi Barbados'un köle sahibi ülkelerden alacak 4,9 trilyon dolar borcu olduğunu söyledi. Başbakan Mottley konuşmasında, bu borcun nasıl geri ödenmesi gerektiği konusundaki atılacak adımların "zor olacağını ve zaman alacağını'' belirtti.

Mottley konuşmasında, ''Bu borçların bir ya da iki, hatta beş yılda ödenemeyeceğini biliyoruz. Çünkü verilen zarar ve gerçekleştirilen sömürü asırlar sürdü. Biz görülmeyi ve duyulmayı talep ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

KRAL CHARLES’E ÖVGÜ

Başbakan, London School of Economics'in Uluslararası Eşitsizlikler Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşma sırasında, Kral Charles'ın köleliğe karşı koyma konusundaki istekliliğini övdü.

3. Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda kölelik hakkında insanların çektiği acıdan duyduğu şahsi üzüntüyü ve köleliğin kalıcı etkisine ilişkin anlayışını derinleştirdiğini anlatmıştı.

İngiltere Kralı konuşmasında, "Tüm vatandaşlarımıza fayda sağlayacak ortak bir gelecek oluşturmak için biz de geçmişimizi kabul etmenin yeni yollarını bulmalıyız. Bu artık zamanı gelmiş bir konuşmadır." ifadelerini kullandı ancak mali tazminatlardan bahsedilmedi.

SÖMÜRGECİLİK MİRASINA KARŞI SES OLDU

Mottley, 2018'de başbakan olduğundan bu yana sömürgecilik mirası konusunda dünya çapında güçlü bir ses haline geldi. Başbakan, konudaki politik duruşu sayesinde tazminat çağrılarının ana akım bir siyasi meseleye dönüştürülmesine yardımcı oldu.

Brattle Group'un, Afrikalı insanları köleleştiren ülkelerin zenginliğini hesaplayan raporuna göre, İngiltere'nin transatlantik kölelikten etkilenen 14 ülkeye 24 trilyon dolar, İspanya'nın ise 17,1 trilyon dolar, Fransa'nın 9,2 trilyon dolar, Hollanda'nın ise 4,86 ​​trilyon dolar tazminat borcu var.

Başbakan Mottley, köleliğin tarihi borcunu ele almanın dünya toplumunun "utanç verici bir tarihin gölgesinde kaybolmak yerine güçlenerek ilerlemesine" olanak sağlayacağını söyledi. Mottley aynı zamanda taahhütlerin yerine getirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, İngiltere Kilisesi'nin bu yılın başlarında köle ticareti bağlantıları için ayırdığı 100 milyon sterlinlik fonun yeterliliğini sorguladı.

Bunun yanısıra Rishi Sunak, İngiltere'nin kölelikteki rolü nedeniyle tazminat ödemesi gerektiği yönündeki önerileri reddetti. İngiltere'nin tarihini ortadan kaldırmaya çalışmanın ileriye yönelik bir yol açmadığını ve enerjilerini boşa harcamak olduğunu vurguladı.