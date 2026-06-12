Polonya’da bir arazide yapılan kazılarda toprağa gömülü yaklaşık 50 fetüs kalıntısı bulundu. Olayla ilgili 57 yaşındaki bir patolog gözaltına alınırken, şüphelinin fetüsleri Covid-19 döneminde hastaneden aldığı ve üzerinde araştırmalar yaptığı iddia edildi.

Polonya’nın Rzeszow kenti yakınlarındaki Lutoryz köyünde, eski bir patoloğa ait olduğu belirtilen arazide yapılan kazılarda yaklaşık 50 fetüse ait kalıntı ortaya çıkarıldı. Yeni sahiplerin bölgede inşaat çalışması başlatmasının ardından iş makinelerinin yaptığı kazı sırasında bulunan kalıntılar, büyük bir soruşturmayı beraberinde getirdi.

İlk belirlemelere göre, arazide ortaya çıkan kalıntıların ardından çalışmalar durdurulurken, durum yetkililere bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, geniş çaplı kazı ve delil toplama çalışması başlattı.

ARSANIN ESKİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olarak, arsanın eski sahibi olan 57 yaşındaki patolog Magdalena H. hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık kaynakları, şüphelinin Zamosc kentinde düzenlenen operasyonla yakalandığını bildirdi.

Polonya basınında yer alan iddialara göre şüpheli, ifadesinde fetüsleri Covid-19 salgını döneminde bir hastaneden aldığını ve üzerinde bilimsel araştırmalar yürüttüğünü söyledi. Söz konusu çalışmaların ardından fetüslerin torbalara konularak araziye gömüldüğü öne sürüldü.

Yetkililer, alanda bulunan kalıntılar üzerinde DNA analizleri ve detaylı incelemeler yapılacağını açıkladı. Ayrıca parafin blokları, mikroskop lamları ve çeşitli tıbbi materyallerin de incelendiği bildirildi.

ALAN TAMAMEN KAZILARAK İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında olayda başka kişilerin rolü olup olmadığı da araştırılırken, yaklaşık 5 dönümlük alanın tamamen kazılarak inceleneceği belirtildi. Çalışmaların gelecek günlerde de devam edeceği ifade edildi.

Savcılık, olaya ilişkin “cesede saygısızlık” ve “tehlikeli atıkların usulsüz şekilde bertaraf edilmesi” suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor. Polonya yasalarına göre bu suçların 12 yıla kadar hapis cezası öngördüğü kaydedildi.

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