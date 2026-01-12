İran'da 16 gündür süren hükümet karşıtı protestolarda yaşanan dehşet verici bir olay daha ortaya çıktı. Başkent Tahran'daki bir gösteriye katıldıktan sonra rejim güçleri tarafından yakın mesafeden başından vurularak öldürülen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Rubina Aminian, şiddetin simgelerinden biri haline geldi. Norveç merkezli İran İnsan Hakları grubu, genç kadının ensesinden vurulduğunu ve ailesinin cenazesini gömmekte zorluk yaşadığını açıkladı.

İran'da 28 Aralık’ta başlayan hükümet karşıtı gösteriler sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin tüyler ürpertici yeni bir detay ortaya çıktı. Ülkedeki protestolarda hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilebilen nadir kişilerden biri olan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Rubina Aminian’ın, güvenlik güçleri tarafından yakın mesafeden başından vurulduğu iddia edildi.

Tahran'daki Şariati Koleji'nde tekstil ve moda tasarımı öğrencisi olan Aminian, Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) grubunun raporuna göre, okuldan çıktıktan sonra katıldığı bir protesto sırasında hayatını kaybetti.

İran’da korkunç infaz! 23 Yaşındaki Rubina Aminian protestoda ensesinden vuruldu

MEZARLIĞA GÖMÜLMESİNE İZİN VERİLMEDİ

IHR, görgü tanıklarına dayandırdığı açıklamasında, genç kadının arkasından, yakın mesafeden açılan tek bir kurşunla başından vurulduğunu belirtti. IHR’a konuşan aile yakınları, Aminian’ın ailesinin cenazesini teşhis etmek için Batı İran'daki Kirmanşah'taki evlerinden Tahran'a, "yüzlerce gencin cesedinin bulunduğu" morglara gitmek zorunda kaldığını öne sürdü.

İran’da korkunç infaz! 23 Yaşındaki Rubina Aminian protestoda ensesinden vuruldu

Ailesi büyük bir mücadele sonrasında kızlarının cenazesini teslim alıp Kirmanşah'a dönebildi. Ancak acılı aileyi evlerinde istihbarat güçleri karşıladı. Aile, evlerinin ablukaya alınması nedeniyle kızlarını defnetme izni alamadı. IHR’a göre aile, güvenlik güçlerinin zorlamasıyla Rubina’yı Kirmanşah ile yakınlardaki Kamyaran arasındaki yol kenarına gömmek zorunda kaldı.

İran’da korkunç infaz! 23 Yaşındaki Rubina Aminian protestoda ensesinden vuruldu

"ÖZGÜRLÜĞÜNE SUSAMIŞTI"

Rubina Aminian'ın amcası Nezar Minouei, CNN'e yaptığı açıklamada yeğenini, "güçlü, cesur bir kız" olarak tanımladı. Minouei, "Onu kontrol edemezdiniz ve onun adına karar veremezdiniz. Doğru bildiği şeyler için mücadele etti, çok savaştı. Özgürlüğüne susamıştı, kadın haklarına, kendi haklarına susamıştı" sözleriyle genç kadının özgürlük arayışını dile getirdi.

İran’da korkunç infaz! 23 Yaşındaki Rubina Aminian protestoda ensesinden vuruldu

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) tahminlerine göre, protestolarla bağlantılı şiddet olaylarında şu ana kadar en az 538 kişi hayatını kaybetti. Kurumun verilerine göre ölenlerin 490'ı protestocu iken, eylemler sırasında 10 bin 600'den fazla kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası