İran'da patlama sesleri! Saldırı şüphesi paniğe yol açtı

İran'ın İsfahan kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bölge halkı olası bir İsrail saldırısı şüphesiyle korku ve paniğe kapıldı. İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı belirtilirken, İran'ın İsfahan kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.

VALİ YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı. Öte yandan patlamaların ardından bölge halkı, olası bir İsrail saldırısı şüphesi ile korku ve paniğe kapıldı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İran ve İsrail arasında gerilim giderek arttı.

Son olarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'daki Hizbullah komutanı Fuad Şükr'e suikast sonrası İran ile İsrail arasında savaş riski oluştu.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.