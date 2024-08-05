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ABD'den terör sevkiyatı! 100'lerce PKK'lı Fırat'taki üstlerine gönderildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den terör sevkiyatı! 100&#039;lerce PKK&#039;lı Fırat&#039;taki üstlerine gönderildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilinden Fırat Nehri yakınındaki üslerine 700 terörist sevk etti. ABD sevkiyatının ardından bölgede gerilim tırmandı, üstlerine saldırı oldu.

ABD terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik desteğini sürdürüyor. ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine terör sevkiyatı sağladı.

ABD tarafından bölgeye PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk edildi.

PETROL ÜSTLERİNE GÖNDERİLDİ

ABD güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasaları ile Humvee tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine gönderdi.

ABD güçleri dün de Irak'tan 4 helikopterle Haseke ilindeki Rümeylan üssüne personel taşımıştı. ABD sevkiyatının ardından bölgede gerilim tırmandı, üstlerine saldırı oldu.

SURİYE'DE ABD VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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