İran'da artan hayat pahalılığına karşı 28 Aralık'ta başlayan protestolar yedinci gününe girerken can kayıpları da yükselmeye devam ediyor. Tahran yönetimi, gösterilerin dış müdahale ve yabancı devletler tarafından istismar edildiğini iddia ederken İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. The Times, güvenlik güçlerinin ülkedeki gösterileri bastıramaması durumunda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in kaçış planının hazır olduğunu ileri sürdü.

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Ülke genelinde toplam 222 noktada yapılan gösterilerde 51 kişi yaralandı, en az 990 kişi gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın protestocuları öldürmesi durumunda ülkesinin müdahale edeceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Farsça hesabında yapılan paylaşımda, Trump’ın sözlerine vurgu yapıldı. Paylaşımda, “Başkan Trump bir harekete geçen adamdır. Eğer bilmiyorsanız, artık biliyorsunuz” ifadeleri yer aldı.

B PLANI: HAMANEY MOSKOVA'YA KAÇACAK

İngiliz basınından The Times ise, güvenlik güçlerinin protestoları bastırmakta başarısız olması veya saf değiştirmesi durumunda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ülkeyi terk ederek Moskova’ya kaçacağını öne sürdü.

Gazetenin edindiği istihbarat raporunda, 86 yaşındaki Hamaney’in, güvenlik güçlerinin emirlerini yerine getirmemesi ve firar etmeleri durumunda, yaklaşık 20 akrabasıyla birlikte Tahran’dan kaçmayı planladığı ifade edildi. Gazeteye konuşan bir istihbarat kaynağı, "Plan B, Hamaney ve aralarında oğlu ve veliaht olarak görülen Mücteba'nın da bulunduğu çok yakın çevresi için hazırlandı" ifadelerinde bulundu.

“HAMANEY, PUTİN’E HAYRANLIK DUYUYOR”

Eski bir İsrail istihbaratı görevlisi olan Beni Sabti, Hamaney’in Moskova’ya kaçacağını belirterek, Hamaney’İn Putin’e hayranlık duyduğunu söyledi.

Hamaney'in kaçış planını oluştururken Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'dan ilham aldığı öne sürüldü. Esad da 2024 yılının Aralık ayında muhalif güçlerin Şam'a girmesiyle Rusya'ya kaçmıştı.

The Times’a konuşan bir kaynağa göre hazırlanan plan, muhtemel bir durumda Tahran’dan hızlı bir çıkış sağlanabilmesi için alternatif bir güzergâh oluşturulmasını ve bu kapsamda yurt dışındaki mal varlıkları, mülkler ile nakit kaynakların toparlanmasını öngörüyor. Öte yandan Reuters’ın 2013 yılında yayımladığı bir araştırmaya göre, İran dini lideri Hamaney’in varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 95 milyar dolar olduğu; bu servetin çeşitli gayrimenkuller ve şirketlerden oluştuğu belirtiliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Gösteriler sırasında çıkan olaylarda Loristan eyaletinde bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmış, Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda ise 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İngiliz basınından çok konuşulacak iddia! "Hamaney'in kaçış planı hazır"

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ocak'ta İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

