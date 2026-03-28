İran’ın başkenti Tahran, İsfahan ile diğer büyük kentlerde art arda patlamalar yaşandı ve dumanlar gökyüzünü kapladı. Kaveh Caddesi’nin üçüncü kez saldırıya uğradığı kentte elektrik güvenlik gerekçesiyle kesildi.

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

Tahran’da patlamalar meydana geldiğini ve kentin batı kesiminden dumanlar yükseldiğini bildirildi.

Öte yandan İsfahan’da bulunan Kaveh Caddesi saldırıların hedefi oldu.

İranlı yetkililer Kaveh Caddesi’ndeki elektriğin güvenlik önlemleri nedeniyle kesildiğini, aynı caddenin üçüncü kez saldırıya uğradığını belirtti.

İran basınında, Huzistan eyaleti ile Tebriz, Şiraz ve Meşhed kentinde de patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

