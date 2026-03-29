Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırıları görüntüleyen CNN ekibi, İsrail askerleri tarafından canlı yayında gözaltına aldı. Bir gazetecinin 'boğazından tutularak' zorla etkisiz hale getirildiği öne sürülürken, ekibin yaklaşık iki saat boyunca alıkonulduğu bildirildi. Kısa sürede yayılan görüntüler uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.

Batı Şeria’nın Tayasir köyünde görev yapan CNN ekibi, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını kaydederken İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı. CNN International'ın yayımladığı raporda, bir gazetecinin 'boğazından tutularak' boğma tekniğine benzer bir yöntemle yere yatırıldığı iddia edildi. Rapora göre, askerler yerleşimcilere değil, bölgede yaşayan Filistinlilere ve olayı belgeleyen gazetecilere yöneldi.

İsrail askerlerinden gazetecilere korkunç muamele! Silah doğrultup gözaltına aldılar

SİLAH DOĞRULTUP EMİR VERDİLER

O anlar, canlı yayında olan ekibin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde askerlerin gazetecilere "Dur! Otur aşağı!" şeklinde bağırarak emir verdiği görülüyor. Söz konusu müdahaleden yaklaşık bir dakika sonra ise bir İsrail askerinin CNN foto muhabiri Cyril Theophilos'a arkadan saldırdığı anlar görüntüleniyor. Olayın ardından alıkonulan çevredeki Filistinliler ve CNN ekibinin 2 saat boyunca serbest bırakılmadığı belirtildi.

İsrail askerlerinden gazetecilere korkunç muamele! Silah doğrultup gözaltına aldılar

"İSRAİL ASKERLERİNDEN BEKLENENLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen görüntülere İsrail ordusundan açıklama geldi. CNN'e yapılan açıklamada, "Bu olayda askerlerin sergilediği eylemler ve davranışlar, Yahudiye ve Samarya bölgesinde görev yapan IDF askerlerinden beklenenlerle örtüşmemektedir." ifadelerine yer verilerek, olayın titizlikle inceleneceği duyuruldu.

Olay, işgal altındaki Batı Şeria’da basın mensuplarının güvenliği ve askerlerin tutumu konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İsrail askerlerinden gazetecilere korkunç muamele! Silah doğrultup gözaltına aldılar

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına başladığı Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillerin saldırılarında artış yaşanıyor. Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte söz konusu saldırılarda en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 5 Ocak'taki açıklamasına göre, fanatik İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

İsrail askerlerinden gazetecilere korkunç muamele! Silah doğrultup gözaltına aldılar

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun yıllık raporuna göre, şiddet yanlısı İsrailliler, 2025 yılı boyunca düzenlediği saldırılar, 197 aileden oluşan ve toplam 1090 kişinin yaşadığı 13 Filistinli bedevi topluluğunun yerinden edilmesine yol açtı. Komisyon verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen şubat ayında Batı Şeria'da 511 saldırı düzenledi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Esirlere işkenceyi öve öve bitiremiyor! İsrailli bakan Ben Gvir hapishaneyi böyle bastı

