Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Savaşın başladığı gün 5.300 dolar olan onsun 4.500 dolara gerileyerek 800 dolarlık bir çekilme yaşadığına dikkat çeken Şener, bu düşüşün ana sebebinin yüksek faiz alternatifleri olduğunu belirtti. Kapalıçarşı’daki yoğunluğa ve panik alımlarına değinen ünlü ekonomist, kısa vadeli düşünenlerin zarar edebileceğini vurguladı. Fiyatların 4.000 dolar seviyelerinde taban oluşturduğunu ifade eden Şener, yatırımcılara sabırlı olmalarını ve orta-uzun vadeli plan yapmalarını tavsiye etti.

Kuyruklara girip altın alanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Ciddi zarar edebilirsiniz

ONS ALTINDA 800 DOLARLIK GERİ ÇEKİLME

TGRT Haber canlı yayınında soruları cevaplayan Prof. Dr. Sefer Şener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu gerginlikler bu verilen mesajlar doğal olarak yatırımcıları çok ciddi anlamda endişelendiriyor. Dünyanın neresinde olursanız olun yatırımlarınızda daha dikkatli hareket ediyorsunuz, daha dikkatli şekilde o yatırımlarınızı yönlendiriyorsunuz. Küresel çapta yatırımlarda, altından gümüşten ya da diğer metallerden çıkıp biraz daha faiz tarafının yüksek olduğu... Amerika'daki 2 yıllık faizler tahvil faizleri vesaire 4-4,5'lara kadar çıktı. Doğal olarak yatırımlar daha ziyade böyle farklı alternatiflere yöneliyor.

Diğer taraftan merkez bankalarının bundan sonra enflasyon dolayısıyla daha sert davranacağı, daha faizi yukarıda tutacağı anlayışı, dikkat ederseniz altının fiyatını baskılıyor. Ons altın savaşın başladığı gün 5300 dolardı, şu an 4.500 dolar. Nereden baksanız 800 doların üzerinde sadece onsunda, yani 31 gramlık altın bu ons dediğimiz, 800 dolarlık bir fiyatta geri çekilme var. Bunun ana sebebi bu; yatırımcı tedirgin davranıyor.

"PANİK ALIMI-SATIMI" UYARISI

Büyük yatırımcılar nereye gideceğini görüyor ama daha ziyade küçük yatırımcıların bu tür kargaşaların olduğu savaşların olduğu ya da risklerin olduğu dönemlerde çok dikkatli hareket etmeleri gerekiyor.

Şöyle net bir örnek vereyim; Kapalı Çarşı'da geçen hafta içerisinde kuyruklar gördük. Altına işte hücum eden insanlar gördük. Yani inanın rakamlara bakıyoruz, yani savaşın ilk günden itibaren bu var altına bir yönelme var. Ama orada 160.000-170.000 dolarlardan kilogramını alıp şu anda 149.000 dolarlara altın geldiğinde ciddi zararlara sahip yatırımcılar var. Yani bu tür ortamlarda yatırımcılar ani karar vermeyecek, hangi yatırımı yapıyorsanız yapın uzun vadeli ve orta vadeli düşüneceksiniz. Yani 'bugün alayım bir haftan sonra satayım', '3 gün sonra alayım 4 gün sonra satayım'... Böyle bir yatırım tarzı dünyada yok.

"ORTA-UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN"

Küresel badireler içerisinde geldiği rakamlar biraz da taban fiyatlar. Dikkat ederseniz bunun altına da fazla inmiyor. 4.000 dolarlı seviyelerin altına da fazla gevşemiyor. Çok dikkatli hareket etmekte fayda var. Bu kargaşalı günler dünyanın kargaşadan geçtiği günler yatırım kararlarında ani hareket edilecek ani karar verilecek dönemler değil. Tam tersine uzun vadeli düşünülmeli. Yani bunu borsaya yatırım yapsanız da böyle düşüneceksiniz tahvile yatırım yapsanız da böyle düşüneceksiniz altına yatırım yapsanız da böyle düşüneceksiniz. Kısa vadeli düşünmeyeceksiniz, orta ve uzun vadede nereye gideceğinin planını yaparak yatırım yapmalı vatandaşlar."

