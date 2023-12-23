İsrail basını duyurdu: Gazze'ye kara harekatı sonlandırılıyor

23 Aralık 2023 13:47 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 13:48

İsrail ile Hamas arasındaki 7 Ekim'de başlayan savaş 78.gününde devam ediyor. Savaşın ilk günleri hava saldırıları yapan İsrail, 27 Ekim'de kara harekatı başlatmıştı. Kara harekatı sonucu ağır kayıplar veren İsrail, yaşadığı hezimeti sivilleri katlederek bastırmaya çalıştı. Katliamlarda 20 bini aşkın Filistinli hayatını kaybederken, dünya kamuoyu saldırılara tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail karşıtı yükselen seslerin ardından, 'İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmek üzere' ifadelerini kullandı. Ayrıca basına yansıyan haberlere göre, ABD'nin, Aralık sonunda saldırıların şiddetinin azaltılması, kara harekatının sonlandırılıp, Hamas üyelerine yönelik nokta operasyonlar yapılmasını yönünde İsrail'e baskılar yaptığı iddia edildi. Bugün de İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in kara harekatını sonlandıracağını yazdı.

KARA HAREKATI BİTİYOR

KAN'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor." denildi. İsrailli yetkililerin, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor." dediği kaydedildi. Haberde ayrıca, İsrail ordusunun "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini, ancak güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu" paylaşıldı.

İSRAİL HEZİMETE UĞRADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 472 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Ordu istatistikleri, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, 784 subay ve askerin yaralandığını gösteriyor. Ordunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, bunlardan 179'u ağır, 302'si orta, 303'ü ise hafif yaralı durumda. Kanal 13 televizyonunun haberinde ise İsrail ordusu içindeki "seçkin" piyade tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, "saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak" için Gazze'den ayrıldığı ifade edilmişti. Walla internet sitesinde ise "70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayının birkaç günlüğüne, askerlerin ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı" kaydedilmişti.