İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü iddia etti. Konuyla ilgili İranlı yetkililer henüz açıklama yapmadı.

ABD ve İsrail saldırılarında en son Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini hayatını kaybetmişti.

İRAN'DA PEŞ PEŞE SUİKASTLAR

Öte yandan hafta başında düzenlenen saldırılarda üst düzey isimler de hedef alınmıştı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in de aynı saldırı dalgasında hayatını kaybettiği bildirilmişti.

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler

Dini lideri Ali Hamaney

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani

Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani

Savunma Bakanı Ali Nasırzade

İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi

Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur

Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini

