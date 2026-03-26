İsrail basınından olay iddia! İran'da bir kritik isim daha öldürüldü
İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü iddia ederken İranlı yetkililer henüz açıklama yapmadı.
ABD ve İsrail saldırılarında en son Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini hayatını kaybetmişti.
İRAN'DA PEŞ PEŞE SUİKASTLAR
Öte yandan hafta başında düzenlenen saldırılarda üst düzey isimler de hedef alınmıştı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in de aynı saldırı dalgasında hayatını kaybettiği bildirilmişti.
SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?
İran'da öldürülen siyasiler
Dini lideri Ali Hamaney
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
Savunma Bakanı Ali Nasırzade
İstihbarat Bakanı İsmail Hatib
İran'da öldürülen komutanlar
Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani
Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini