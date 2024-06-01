İsrail, bir çocuğu daha açlıktan öldürdü!

İsrail'in Gazze'de 8 aydır süren zulmü sınır kapılarını insani yardıma kapatarak vahşete dönüşmeye devam ediyor. Gazze'de 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi açlıktan hayatını kaybeden 37'inci kişi oldu. Yetkililer duyurulan sayının sadece hastanelerde ulaşılan veriler olduğunu açlık nedeniyle onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılar dünyanın tepkisine rağmen dozunu artırarak devam ediyor. İsrail'in sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle öldüğü belirtildi.

37 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Haberde, Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısının 37'ye çıktığına vurgu yapıldı.

Duyurulan sayının "yalnızca hastanelere ulaşanları" kapsadığı aktarılan haberde, "Açlık nedeniyle onlarca kişi hastanelere ulaşamadan sessizce hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.

KÖTÜDEN EN KÖTÜYE DOĞRU...

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki saldırılarını genişletmesi ve tüm hastaneleri hizmet dışı bırakmasıyla Gazze'de "sağlık durumunun kötüden en kötüye" doğru ilerlediğine dikkat çekildi.

Deyr el-Belah kentinde, 30 Mayıs'ta, 7 aylık Filistinli bebek Fayiz Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'ta, Refah'ta Tel es-Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.