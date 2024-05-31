Netanyahu, Gazze'deki vahşeti Haçlı algısıyla dağıtmaya çalıştı! İşin içine Fransa'yı ve ABD'yi kattı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 31 Mayıs 2024 11:17 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 12:05 - Güncelleme:

Binyamin Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri

Gazze'deki katliamlarına Batı'dan istediği desteği alamayan Netanyahu, işin içine hem Fransa'yı hem de ABD'yi kattı. Haçlı- Hilal savaşı benzetmesi yapan Netanyahu, savaşın kazanılması halinde bunun Fransa'nın da zaferi olduğunu söyledi. Netanyahu, Joe Biden'a da UCM kararı üzerinden tepki gösterip "Şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım. UCM önce İsrail'e saldırabilir ama sırada siz varsınız. Asıl hedef Amerika" dedi.