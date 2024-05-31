Netanyahu, Gazze'deki vahşeti Haçlı algısıyla dağıtmaya çalıştı! İşin içine Fransa'yı ve ABD'yi kattı
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Gazze'deki katliamlarına Batı'dan istediği desteği alamayan Netanyahu, işin içine hem Fransa'yı hem de ABD'yi kattı. Haçlı- Hilal savaşı benzetmesi yapan Netanyahu, savaşın kazanılması halinde bunun Fransa'nın da zaferi olduğunu söyledi. Netanyahu, Joe Biden'a da UCM kararı üzerinden tepki gösterip "Şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım. UCM önce İsrail'e saldırabilir ama sırada siz varsınız. Asıl hedef Amerika" dedi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarına devam eden İsrail ordusu, son olarak Refah'ta çadır kentleri bombalayarak masum sivilleri yakmıştı. Vahşetin ardından çok sayıda ülke Filistin Devlet'ini tanıdığını duyurdu. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarması ise İsrail Başbakanı'nı köşeye sıkıştırdı.
Uluslararası izolasyonla karşılaşan, Batı'dan istediği desteği alamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çareyi Haçlı-Hilal savaşı benzetmesine başvurmakta buldu.
Fransız televizyonu TF1'e konuşan Netanyahu, "Bizim zaferimiz sizin zaferinizdir." dedi.
Artan sayıda Avrupalı devlet, Filistin'i resmi olarak tanıma kararı alıyor. Bu durum da Tel Aviv'i bir çıkmazın içine doğru sürüklüyor.
Refah'ta bombalanan çadır kent
NETANYAHU BU KEZ 'ALGI'YA BAŞVURDU
Köşeye sıkışan Netanyahu, Gazze'ye ölümcül bombardımanlarına yönelik algı çabasına girişti.
"Bizim zaferimiz İsrail'in antisemitizme karşı zaferidir" diyen Netanyahu, "Yahudi-Hristiyan medeniyetinin barbarlığa karşı zaferidir." ifadesini kullandı.
İŞİN İÇİNE FRANSA'YI DA KATTI
Durumu bir adım daha ileri taşıyan Netanyahu, "Bu, Fransa'nın zaferidir." şeklinde konuştu.
JOE BİDEN'A TEPKİ GÖSTERDİ
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı yaptırımları desteklememesi nedeniyle tepki gösterdi.
"ASIL HEDEF AMERİKA"
"Şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım" diyen Netanyahu, şunları dile getirdi:
Çünkü bu sadece İsrail'in çıkarlarına değil, Amerika'nın çıkarlarına da zarar veriyor. UCM önce İsrail'e saldırabilir ama sırada siz varsınız. Asıl hedef Amerika.