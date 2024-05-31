Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu, Gazze'deki vahşeti Haçlı algısıyla dağıtmaya çalıştı! İşin içine Fransa'yı ve ABD'yi kattı

Netanyahu, Gazze'deki vahşeti Haçlı algısıyla dağıtmaya çalıştı! İşin içine Fransa'yı ve ABD'yi kattı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Binyamin Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri

Gazze'deki katliamlarına Batı'dan istediği desteği alamayan Netanyahu, işin içine hem Fransa'yı hem de ABD'yi kattı. Haçlı- Hilal savaşı benzetmesi yapan Netanyahu, savaşın kazanılması halinde bunun Fransa'nın da zaferi olduğunu söyledi. Netanyahu, Joe Biden'a da UCM kararı üzerinden tepki gösterip "Şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım. UCM önce İsrail'e saldırabilir ama sırada siz varsınız. Asıl hedef Amerika" dedi. 

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarına devam eden İsrail ordusu, son olarak Refah'ta çadır kentleri bombalayarak masum sivilleri yakmıştı. Vahşetin ardından çok sayıda ülke Filistin Devlet'ini tanıdığını duyurdu. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM)  Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarması ise İsrail Başbakanı'nı köşeye sıkıştırdı. 

Uluslararası izolasyonla karşılaşan, Batı'dan istediği desteği alamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çareyi Haçlı-Hilal savaşı benzetmesine başvurmakta buldu.

Fransız televizyonu TF1'e konuşan Netanyahu, "Bizim zaferimiz sizin zaferinizdir." dedi.

Artan sayıda Avrupalı devlet, Filistin'i resmi olarak tanıma kararı alıyor. Bu durum da Tel Aviv'i bir çıkmazın içine doğru sürüklüyor.

Netanyahu, Gazze'deki vahşeti Haçlı algısıyla dağıtmaya çalıştı! İşin içine Fransa'yı ve ABD'yi kattı - 1. Resim

Refah'ta bombalanan çadır kent

NETANYAHU BU KEZ 'ALGI'YA BAŞVURDU

Köşeye sıkışan Netanyahu, Gazze'ye ölümcül bombardımanlarına yönelik algı çabasına girişti.

"Bizim zaferimiz İsrail'in antisemitizme karşı zaferidir" diyen Netanyahu, "Yahudi-Hristiyan medeniyetinin barbarlığa karşı zaferidir." ifadesini kullandı.

İŞİN İÇİNE FRANSA'YI DA KATTI

Durumu bir adım daha ileri taşıyan Netanyahu, "Bu, Fransa'nın zaferidir." şeklinde konuştu.

JOE BİDEN'A TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı yaptırımları desteklememesi nedeniyle tepki gösterdi.

Netanyahu, Gazze'deki vahşeti Haçlı algısıyla dağıtmaya çalıştı! İşin içine Fransa'yı ve ABD'yi kattı - 2. Resim

"ASIL HEDEF AMERİKA"

"Şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım" diyen Netanyahu, şunları dile getirdi:

Çünkü bu sadece İsrail'in çıkarlarına değil, Amerika'nın çıkarlarına da zarar veriyor. UCM önce İsrail'e saldırabilir ama sırada siz varsınız. Asıl hedef Amerika.

 

Düzenleyen:  - Dünya
İSPARK’ın "Park Et Devam Et" otoparklarının ardından toplu taşıma kullananlara %50 indirim uygulanacakABD ve İngiltere’den Yemen’e saldırı: 16 ölü, 35 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD ve İngiltere’den Yemen’e saldırı: 16 ölü, 35 yaralı - Dünya2 ülkeden Yemen'e ortak saldırı! Çok sayıda ölü varKuzey Kore’den “güç gösterisi” tatbikatı! Kim Jong-un düşmanlarına meydan okudu - DünyaKim Jong-un düşmanlarına meydan okuduABD'yi sarsan silahlı saldırı! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - DünyaKorkunç saldırı! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandıSlovakya'yı korkutan suikast! Başbakan Fico cephesinden son durum paylaşıldı - DünyaHastaneden açıklama: Suikasta uğrayan Başbakan Rico...ABD Filistin'e destek verenlerin üstünü çiziyor! 'Soykırım' diyen hemşire işinden oldu - Dünya"Soykırım" konuşmasından sonra 'o mektup' geldiABD ve Çin savunma bakanlarından 18 ay sonra bir ilk! Yapılan uyarı ortamı gerdi - DünyaÇinli bakandan ABD'li mevkidaşına sert uyarı
Sonraki Haber Yükleniyor...