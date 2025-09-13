İsrail BM'ye bağlı okula bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait üç farklı okulu hedef aldı. Gazze’nin batısındaki El Şati Mülteci Kampı’nda gerçekleşen saldırılarda El-Sitt Sura, El-Aliya ve Şeheyber isimli okullar vuruldu.

KAÇAN SİVİLLERİN ÇIĞLIKLARI KAMERALARA YANSIDI

İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı anları, çevrede bulunanlarca kaydedildi. Görüntülerde sivillerin panik içinde can havliyle kaçtığı görüldü. Okullarda bulunan sivillerin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı bilinmiyor.

UYARI BİLDİRİLERİ ATILDI

Saldırının hemen ardından İsrail uçakları, Gazze’nin batı bölgeleri ile El Şati Kampı'na "güney bölgelere geçin" uyarısı içeren bildiriler bıraktı. İsrail ordusu, bu bölgedeki sivillere yer değiştirme çağrısı yaptı.

GAZZE'DE SON 24 SAATTE 47 KAYIP: CAN KAYBI 64 BİNİ AŞTI

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatteki saldırılarında 47 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 205 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana toplam can kaybı 64 bin 803'e, yaralı sayısı ise 164 bin 264'e ulaştı.

ATEŞKES SONRASI BİLANÇO DAHA DA AĞIRLAŞTI

İsrail’in 18 Mart 2025’te tek taraflı olarak feshettiği ateşkesin ardından yaşanan can kaybı 12 bin 253’e çıktı. Aynı dönemde 52 bin 223 kişi de yaralandı.

GAZZE'DE AÇLIK FELAKETİ DERİNLEŞİYOR: 7 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in yardım girişlerini büyük ölçüde kısıtlaması nedeniyle Gazze'de açlık can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 2’si çocuk 7 kişi daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlıktan ölenlerin sayısı 420’ye ulaştı. Bu sayının 145’i çocuk.

"KITLIK" RESMEN İLAN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos'ta Gazze şehri ve çevresinde "kıtlık" ilan etmişti. O tarihten bu yana 30’u çocuk 142 kişi öldü. IPC’ye göre bölge, en yüksek seviye olan "5. aşama: kıtlık/felaket" durumuna geçti.

YARDIM SIRASINDA DAHİ HEDEF ALINDILAR

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde sözde yardım dağıtımı sırasında düzenlenen saldırılarda 5 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu tür saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 484'e, yaralananların sayısı 18 bin 117'ye yükseldi.