İsrail, Suriye’nin petrolüne göz dikti! Hedef, Tel Aviv'i enerji koridoru yapmak

YILMAZ BİLGEN / ANKARA - Suriye’de dillendirilen “Haseke’den Süveyda’ya insani koridor planı”nın aslında İsrail’i enerji koridoru yapmak olduğu ortaya çıktı.

Suriye’de uzun süre görev yapan emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan “Bugünkü İsrail topraklarına İran ve Orta Doğu petrollerini akıtma planları 1934’lü dönemde İngilizler tarafından hazırlandı. İsrail’in 1948’deki devlet ilanının ardından 1950’de Suriye-Irak petrollerini ele geçirme planları yapıldı. İsrail, Banyas ve Süveyda üzerinden Irak-Suriye petrollerini Hayfa’ya nasıl akıtabilirizin hesaplarını yapmaya başladı. Şimdi taslaktan uygulama safhasına geçmek için şartların hazır olduğuna inandıkları için harekete geçtiler” dedi.

"BÜTÜN SALDIRILARIN ANA SEBEBİ..."

“Erken dönemde yapılan iki adet nakil koridoru üzerinde yoğunlaştılar” diyen Arslan, “Birisi Banyas diğeri Süveyda olan nakil koridorunun Banyas ayağı bugün Türkiye’nin Suriye’de üstlendiği rol sebebiyle imkânsız gözükmekte. Her ne kadar tıpkı Süveyda’da Dürzileri, kuzey ve doğu aksında Kürtleri kışkırttıkları gibi Akdeniz kıyısı Tartus ve Lazkiye’de de Nusayrileri provoke ederek İsrail’in uydusu bir devlete dönüştürmek isteseler de bu pek mümkün gözükmüyor. Bugünkü Gazze katliamının en önemli arka plan gerekçelerinden birisi de bu hattı daha güvenli hâle getirme arzusudur. Arzımevut için birçok coğrafyayı işgal hayalleri kuruyorlar ve bunun için müthiş derecede enerjiye ihtiyaçları var. Suriye, Lübnan, Irak ve İran’da olan bitenleri bir de bu boyuttan okumak zorundayız. Bütün saldırıların ana sebebi önce Haseke-Hayfa petrol ve gaz hattını inşa etmek, bunu Kerkük-Musul’a uzatmak, üçüncü aşamada İran’ı akıma dâhil etmek. Dördüncü aşama ise Azerbaycan dâhil Kazak ve Türkmen gazı ile petrollerinin de aynı koridordan akıtılarak İsrail’in enerji merkezi hâline getirilmesidir” ifadelerini kullandı.

SYKES-PICOT'UN DEVAMI

Orta Doğu araştırmaları ile bilinen stratejist Dr. Abdullah Manaz, İsrail’in Gazze ile birlikte birçok ülkeyi hedef alan saldırılarının arka planında arzımevut motivasyonunun yattığını ve bu hayali gerçekleştirmede enerji kaynaklarının kontrolünün hayati önem taşıdığını söyledi.

İsrail’in Suriye ve Irak petrollerine çökme konusunda uzun zamandır strateji geliştirdiğini kaydeden Manaz “Türkiye’nin Fırat Kalkanı ile başlayan operasyonları ve Irak harekâtı ile Tel Aviv’de enerji koridor planları birkaç kez revize edildi. Özellikle 15 Temmuz ihanetinin başarısızlığı tam bir hayal kırıklığı oldu. FETÖ başarılı olsa Suriye ve Irak petrolleri Türk sınırı boyunca döşenen borularla Banyas’tan Hayfa’ya akacaktı. Türkiye de Körfez ülkeleri ile aynı statüde bir İsrail uydusuna dönüşecekti. Tezgâh bozuldu ve yeni yollar aramaya mecbur kaldılar. Şimdi güneyden Davut Koridoru’na paralel enerji haritası çizdiler. Suriye’de kurulan yeni yönetime rağmen kaşınan Nusayri, Dürzi ve YPG-SDG meselesinin temelinde İsrail’in Davut Koridoru ve paralel enerji nakil hattının inşası yatıyor. Harita net. Skyes-Picot’u temel alan bir tasarım var. Irak ve Suriye’de petrol alanlarına Kürtler özellikle yerleştirildi. Şimdi İran’ın petrol havzasında Türkleri sürgün ederek bölgeyi Kürtleştirme çalışmalarının arka planında aynı gerekçe yatıyor” beyanında bulundu.

YPG'Yİ KURTARICI YAPTILAR

Esad-Baas iktidarı döneminde Suriye petrol sahasında yöneticilik yapan Yahya Ali “Suriye’nin petrolü 2015 yılından bu yana Batılılar ve PKK/SDG ittifakı tarafından yağmalanıyor. Önce bilinçli olarak DEAŞ’ı ektiler, sonra PKK/YPG’ye kurtarıcı rolü verdiler. PKK- YPG’nin petrol kuyularını devretmesini engelleyen güç İsrail. Suriye halkının yer altı zenginliklerini gasbetme hesapları yapıyorlar. Sadece Haseke’den çaldıkları petrolün mali bedeli 5 milyar dolardan fazla. Şimdi İsrail rejimi Kamışlı’dan Süveyda’ya insani koridor bahanesiyle yeni bir petrol-doğalgaz nakil hattı çekmeye çalışıyor” dedi.

Netanyahu yönetimi Süveyda’da yaşanan gerilim ve ilan edilen kısmi özerkliğin ardından Şam’a katılmayı reddeden PKK işgalindeki petrol alanına iki ayrı ekip gönderdi. Saha kaynaklarından aldığımız bilgilere göre bu ekipler Yarubiye’den başlayarak bütün petrol rezerv alanlarında günler süren incelemelerde bulundu.