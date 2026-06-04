İsrail'de orduya katılmayı reddeden Harediler (Ultra-Ortodoks) Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Noam Sohlberg'in işgal altındaki Batı Şeria’daki evine saldırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin zorunlu askere alınmasına karşı çıkan Haredi grubu Sohlberg'in evinin önünde toplandı.

Göstericilerin evin pencerelerini kırdığı, bahçeye ve garajdaki araca maddi hasar verdiği olay sırasında Yargıç Sohlberg kaçacak yer bulamadı.

İsrailde yer yerinden oynadı! Harediler İsrail Yüksek Mahkeme Başkanının evini bastı, muhalefet doğrudan Netanyahuyu suçladı

Muhalefet cephesi ise doğrudan Başbakan Netanyahu ve yozlaşmış koalisyon hükümetini sorumlu tuttu.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından otobüsle olay yerinden kaçmaya çalışan Haredi grupların önünü kesen İsrail polisi, yaklaşık 50 kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yargıç Sohlberg ile görüşerek yaşananları "tehlikeli bir kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelendirirken, yargı sisteminde korku tohumları ekmeye çalışanların demokratik temellere zarar verdiğini dile getirdi.

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