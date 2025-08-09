Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli milletvekillerinden sürpriz çağrı! "Tel Aviv hükümetine yaptırım uygulayın"

İsrailli milletvekillerinden sürpriz çağrı! "Tel Aviv hükümetine yaptırım uygulayın"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli milletvekillerinden sürpriz çağrı! &quot;Tel Aviv hükümetine yaptırım uygulayın&quot;
İsrail, Gazze, İsrail Saldırıları, Yaptırım, Filistin, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ediyor. Soykırım ve işgal sürerken, İsrailli milletvekilli Cassif'den sürpriz bir çıkış geldi. Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde kadın, çocuk ayırt etmeksizin binlerce sivili öldüren ve uyguladığı abluka ile insani felakete yol açan İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

İsrailli milletvekili Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde kadın, çocuk ayırt etmeksizin binlerce sivili öldüren ve uyguladığı abluka ile insani felakete yol açan İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

İsrailli milletvekillerinden sürpriz çağrı! "Tel Aviv hükümetine yaptırım uygulayın" - 1. Resim

İSRAİL'E YAPTIRIM UYGULAYIN

"İsrail'e yaptırım uygulayın! Açlık ve katliamdan muzdarip yüz binlerce Filistinliyi kurtarın” ifadelerini kullanan Cassif, İsrailli esirleri ve anlamsız bir katliam için "ölüme gönderilen askerlerin” de kurtarılmasını istedi.

İsrail’in 22 aydır yürüttüğü katliamlara işaret eden Cassif, hiçbir devlet ve hükümetin adalet ve uluslararası hukukun üstünde olamayacağını vurguladı.

İsrailli milletvekillerinden sürpriz çağrı! "Tel Aviv hükümetine yaptırım uygulayın" - 2. Resim

EN AZ 60 BİN SİVİL KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 850 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeyi hedefleyen Tel Aviv yönetimi, perşembe akşam Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması: 6 şüpheli tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Gazze için tek yürek! "Filistinli çocuklar bizi bekliyor" - Dünyaİstanbul Gazze için tek yürek!Rusya'yı zayıflatmak için petrolün fiyatını düşürdüler! Radikal karar neye mal olacak? - DünyaRusya'yı zayıflatmak için fiyat düşürdüler!Salah'tan UEFA'nın "Filistinli Pele" paylaşımına tepki! "Nasıl, nerede ve neden öldü" - Dünya"Nasıl, nerede ve neden öldü"Orta Doğu'da 'silah bırakma' gerilimi... Beyrut'tan Tahran'a 'kendi sorunlarınıza odaklanın' cevabı - DünyaBeyrut'tan Tahran'a 'kabul edilemez' cevabıSuriye'de yardım ekibine ateş açıldı! Bir anda saldırıya uğradılar - DünyaSuriye'de yardım ekibine ateş açıldı!Mısır'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü - DünyaMısır'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...