İsrailli milletvekillerinden sürpriz çağrı! "Tel Aviv hükümetine yaptırım uygulayın"

İsrailli milletvekili Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde kadın, çocuk ayırt etmeksizin binlerce sivili öldüren ve uyguladığı abluka ile insani felakete yol açan İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

İSRAİL'E YAPTIRIM UYGULAYIN

"İsrail'e yaptırım uygulayın! Açlık ve katliamdan muzdarip yüz binlerce Filistinliyi kurtarın” ifadelerini kullanan Cassif, İsrailli esirleri ve anlamsız bir katliam için "ölüme gönderilen askerlerin” de kurtarılmasını istedi.

İsrail’in 22 aydır yürüttüğü katliamlara işaret eden Cassif, hiçbir devlet ve hükümetin adalet ve uluslararası hukukun üstünde olamayacağını vurguladı.

EN AZ 60 BİN SİVİL KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 850 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeyi hedefleyen Tel Aviv yönetimi, perşembe akşam Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.