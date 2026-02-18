Tayvan Devlet Başkanı William Lai Ching-te’nin katıldığı tapınak ziyaretinde bir yetkili aniden fenalaşarak başkanın üzerine kustu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Ay Yeni Yılı kapsamında tapınak ziyareti gerçekleştiren Tayvan Devlet Başkanı William Lai Ching-te, beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

Wumiao Tapınağını ziyaret eden William Lai Ching-te'ye Tapınak Başkanı Lin Pei-huo ve Huang Wei-che eşlik etti. Kameralar karşısında yapılan açıklamalar sırasında, Tainan Belediye Başkanı Huang konuşmasını sürdürürken Tapınak Başkanı Lin’in bir anda rahatsızlandığı görüldü.

Kameralar kayıttaydı! Tören esnasında devlet başkanın üzerine kustu

DEVLET BAŞKANININ ÜZERİNE KUSTU

Görgü tanıklarının aktardığına göre Lin, fenalaşarak ağzını eliyle kapatmaya çalıştı ancak kısa süreli kusma yaşandı. O anlarda Devlet Başkanı Lai’nin hemen yanında bulunması dikkat çekti. Lin daha sonra arkasını dönerek kameralardan uzaklaştı.

Olayın ardından açıklama yapan Lin Pei-huo, bir aile ferdinden norovirüs kaptığını düşündüğünü belirterek yaşanan durum nedeniyle özür diledi. Sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer ise etkinliğin kısa süreli aksamanın ardından planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası