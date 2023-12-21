Kanada Başbakanı Trudeau'dan İsrail'e mesaj: Giderek daha fazla endişelendiriyor

21 Aralık 2023 19:40 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 20:16

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının bölgede uzun süreli barışın sağlanmasına zarar vereceği konusunda ülkesi ve müttefiklerinin "giderek daha fazla endişelendiğini" belirtti.

CBC News'e konuşan Trudeau, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KANADA, İSRAİL'İN ADIMLARINDAN ENDİŞELİ

Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının, bölgede uzun süreli barışın sağlanmasını hatta verilen destekleri riske attığı konusunda Kanada ile Avustralya ve ABD gibi müttefiklerinin "giderek daha fazla endişelendirdiğini" ifade etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKLER

Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Trudeau, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısında "evet" oyu kullanmaları hakkında da "Pozisyonumuzu ifade etme şeklimizi değiştirdik. Ancak pozisyonumuzun kendisi değişmedi." dedi.