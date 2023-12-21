Kanada Başbakanı Trudeau'dan İsrail'e mesaj: Giderek daha fazla endişelendiriyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Kanada Başbakanı Trudeau, Gazze'deki duruma ilişkin iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı. Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının, bölgede uzun süreli barışın sağlanmasını hatta verilen destekleri riske attığını ifade etti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının bölgede uzun süreli barışın sağlanmasına zarar vereceği konusunda ülkesi ve müttefiklerinin "giderek daha fazla endişelendiğini" belirtti.
CBC News'e konuşan Trudeau, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
KANADA, İSRAİL'İN ADIMLARINDAN ENDİŞELİ
Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının, bölgede uzun süreli barışın sağlanmasını hatta verilen destekleri riske attığı konusunda Kanada ile Avustralya ve ABD gibi müttefiklerinin "giderek daha fazla endişelendirdiğini" ifade etti.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKLER
Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Trudeau, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısında "evet" oyu kullanmaları hakkında da "Pozisyonumuzu ifade etme şeklimizi değiştirdik. Ancak pozisyonumuzun kendisi değişmedi." dedi.