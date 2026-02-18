Romanya’yı etkisi altına alan kar fırtınası hayatı adeta felç etti. 200 bin hane elektriksiz kalırken, ambulanslar karda mahsur kaldı, uçuşlar iptal edildi.

Romanya genelinde etkili olan şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Acil Durum Müdahale Ajansı, kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağacın karayolu ve demiryollarına devrildiğini, bu nedenle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandığını açıkladı.

Bazı bölgelerde eğitime ara verilirken, 6 ilçede 10 ambulansın yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kaldığı bildirildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına rağmen şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

Kar 40 santimi buldu, hayat felç oldu! Uçuşlar iptal, 200 bin hane karanlıkta

200 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan, ülke genelindeki şiddetli yağışların yaklaşık 200 bin hanede elektrik kesintisine yol açtığını belirtti. Kesintilerden etkilenen 200 bin haneden 86 bininde elektriğin yeniden sağlandığını açıklayan Ivan, toplam 266 yerleşim biriminin fırtınadan etkilendiğini ifade etti.

Kar yağışı nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu artarken, çok sayıda tren seferi de ertelendi.

BÜKREŞ’TE 40 SANTİMETRE KAR, UÇUŞLAR İPTAL

Başkent Bükreş’te kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Toplu taşıma hatlarında aksamalar yaşanırken, kent çevresindeki bazı yollarda trafik kısıtlamaları uygulandı.

Bükreş’e yaklaşık 16,5 kilometre mesafedeki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı’nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 8 uçuş iptal edildi, 5 uçuş ise başka havalimanlarına yönlendirildi. Ayrıca iki pist geçici olarak hizmete kapatıldı.

DENİZCİLİK FAALİYERLERİ ASKIDA

Karadeniz kıyısındaki Köstence ve Tulcea’da denizcilik faaliyetleri askıya alınırken, Ruse-Giurgiu Sınır Kapısı’nda kamyon geçişleri geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

