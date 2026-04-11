40 gün süren savaşta enerji krizi Rusya ve Çin’e yaradı. Türkiye “güvenli liman” olarak öne çıkarken, savaş için milyarlarca dolar harcayan ABD prestij kaybetti. İsrail’in yıkmayı hayal ettiği Tahran rejimi güçlendi.

YEŞİM ERASLAN - ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş, Pakistan ve Türkiye’nin çabaları sonucu ateşkesle sonuçlanırken, tüm dünya kamuoyu ‘Kim kazandı, kim kaybetti? sorularını sormaya başladı. Uluslararası ilişkiler uzmanları, savaşın kazananının Rusya, Çin, Türkiye ve Pakistan olduğunu, ABD ve İsrail’in ise kaybeden tarafta yer aldığı görüşünde.

Kazananlar ve kaybedenler! İran savaşı kimi ne kadar etkiledi?

RUS PETROLÜNE TALEP ARTTI

Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatılması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditleriyle enerji fiyatları tavan yaptı. Enerji krizi ile karşı karşıya kalan Asya ülkeleri Rus petrolüne yöneldi. Filipinler, Güney Kore ve Sri Lanka, Moskova ile yeni petrol sevkiyatları için anlaşırken, Rusya savaşın en büyük kazananlarından biri oldu. Ukrayna savaşı sebebiyle ekonomik gelirleri oldukça düşen Rusya’nın bu yıl 45-151 milyar dolar arasında gelir elde edebileceği belirtiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İran heyeti ABD ile müzakere masasına oturmak için Pakistan'da

ÇİN, YÜZDE 13 İNDİRİMİ KAPTI

ABD’nin kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Çin’in de savaşın en çok kazananları arasında yer aldığı belirtiliyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki blokajdan en çok etkilenmesi beklenen Pekin yönetiminin, Tahran için beklenen tepkiyi göstermese de İran’ın, Çin’in petrol ithalatını yüzde 13 indirimle sağladığına dikkat çekiyor.

ABD PRESTİJ KAYBETTİ

ABD üsleri bulunan Körfez ülkelerinin, 40 gün boyunca özellikle de enerji tesisleri İran’ın yoğun füze saldırısı altında kaldı. Savaşta en ağır bedeli bu ülkeler öderken, ABD Başkanı Trump hem ülke içinde hem uluslararası müttefikleri nezdinde puan kaybetti. Bu yıl için 800 milyar dolarlık bütçesi olan Pentagon’un Kongre’den İran savaşı için ek 200 milyar dolar kaynak istediği ortaya çıktı.

İSRAİL DÜŞMANINI BÜYÜTTÜ

İsrail’in Tahran rejiminin yıkılması hayalleri ise İranlıların ülkesine ve bayrağına kenetlenmesiyle sonuçlandı. Rejim, ABD ve İsrail karşısında geri adım atmadı. İsrail muhalefeti, Netanyahu hükümetine “Tarihimiz boyunca hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı. Bizzat kendisinin belirlediği hedeflerin tek birini bile gerçekleştiremedi” eleştirileri yöneltirken, ateşkes kararı alınırken İsrail’in masada bile olmaması dikkat çekti.

TÜRKİYE, GÜVENLİ LİMAN

Ateşkesten bir gün önce İstanbul’da terör saldırısı gerçekleştirerek istikrarına zarar verme amacı güdülmüş olsa da özellikle önümüzdeki dönemde Körfez’in güvenli limanının Türkiye olacağı belirtiliyor. Savaşın ardından İstanbul Finans Merkezinde yer almak isteyen ve çoğunluğunun merkezi Uzak Doğu ve Körfez ülkelerinde bulunan 40’ın üzerinde firmayla görüşmeler gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Özellikle kripto para, bankacılık, finans, sigorta sektörü ve çok uluslu şirketlerin önümüzdeki dönemde, İran füzelerinin vurduğu Körfez ülkelerini terk ederek Türkiye’ye gelmesi öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası