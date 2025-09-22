Kim Jong-Un, ABD ile müzakere için şartlarını açıkladı

Pyongyang’da yapılan 14. Yüksek Halk Meclisi toplantısında konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD’ye yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"KUZEY KORE BAĞIMSIZ BİR SOSYALİST DEVLETTİR"

Kim Jong-Un, ülkesinin kimseye boyun eğmeyeceğini söyleyerek "Kuzey Kore, kimseye boyun eğmeyecek ve tahakküm altına girmeyecek bağımsız bir sosyalist devlettir. Öz savunma kabiliyetlerini güçlendirme hedefi, asla taviz verilmemesi gereken en önemli ulusal önceliktir" dedi.

Tarım, sanayi, eğitim, bilim ve sağlıkta ilerleme kaydedildiğini belirten Kim, özellikle savunma alanındaki başarıların kritik önem taşıdığını dile getirdi.

"DAHA GÜÇLÜ SİLAHLARI ELİMİZDE BULUNDURMALIYIZ" Kuzey Kore lideri, son dönemdeki adımların ülkesine güçlü bir caydırıcılık kazandırdığını söyleyerek, "Ulusumuzun egemenliğini ve güvenliğini koruma konusunda sorumlu davranmalı ve tüm askeri tehditleri püskürtebilecek daha da güçlü silahları devamlı olarak elimizde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı. KURSK'TA SAVAŞAN ASKERLERİ ÖVDÜ Kim Jong-Un, Rusya’nın Kursk bölgesinde savaşan Kuzey Kore askerlerini övgüyle anarak, "Denizaşırı operasyon birliklerimizin son dönemdeki kahramanca başarılarının ardından topluma bir kahramanlık dalgası yayıldı. Gençler arasında orduya destek konusunda eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandı" dedi. Askerlerin aileleri için başlatılan bağış kampanyalarının büyük destek gördüğünü aktaran Kim, bunun toplumun dayanışma ruhunu gösterdiğini söyledi. "ABD VE MÜTTEFİKLERİ PROVOKATİF EYLEMLERLE GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR" Kuzey Kore lideri, Kore Yarımadası’ndaki güvenlik ortamının giderek tehlikeli hale geldiğini ifade ederek, "ABD ve müttefikleri, ülkemizin güvenlik endişelerini hiçe sayarak gerilimi daha da tırmandıran provokatif eylemlere girişiyor" dedi. ABD, Güney Kore ve Japonya’nın ortak tatbikatlarının büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Kim, bölgede "öngörülemez tehlikeli durumlar" yaşandığını söyledi. "HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ" Kim Jong-Un, caydırıcılık kapasitesinin arttığını belirterek, "ABD ve müttefiklerinin askeri gücüyle doğru orantılı olarak artan fiziksel caydırıcılığımız, düşmanlarımızın savaş çıkarma iradesini tamamen bastırmakta" şeklinde konuştu.

"NÜKLEER SİLAHLARIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kim, nükleer silahsızlanma çağrılarına sert çıkarak, "100 yıl boyunca çağrıda bulunsalar dahi nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Yaptırımların kendilerini daha da güçlendirdiğini söyleyen Kuzey Kore lideri, "Yaptırımlar veya güç gösterisi yoluyla bizi dize getirebileceklerine inanıyorlarsa, yanılıyorlar" ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE'YE AÇIK TEHDİT: ASKERİ TEŞKİLATLAR VE ALTYAPILAR YOK OLUR

Kim, Güney Kore ve müttefiklerine nükleer saldırı tehdidinde bulunarak, "Nükleer caydırıcılığımız ikincil görevini yerine getirmek zorunda kalırsa, Güney Kore ve müttefiklerinin askeri teşkilatları ve altyapıları anında çöker ve yok olur" dedi.

"GÜNEY KORE İLE ASLA BİRLEŞMEYECEĞİZ"

Washington yönetimiyle müzakerelere açık kapı bırakan Kim, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da "ABD Başkanı Trump’ı hala iyi olarak hatırlıyorum" sözlerini kullandı.

Ancak Güney Kore’ye kapıları tamamen kapattı: "Güney Kore ile asla masaya oturmayacağız ve birleşmeyeceğiz."

KİM'DEN TRUMP HAKKINDA İLK YORUM

Kuzey Kore lideri, Trump ile ilişkisine dair ilk kez doğrudan konuştu. Daha önce kız kardeşi Kim Yo-Jong, iki liderin kişisel ilişkilerinin "fena olmadığını" söylemişti.