Büyük ilgi gören Labubu bebeklerinin Çin'deki üretim tesislerinde, çocuk işçilerin 100 saatten fazla mesaiyle çalıştırıldığına dair ürkütücü ayrıntılar ortaya çıktı.

Geçen yıl tüm dünyayı kasıp kavuran ve 2026'da popülerliğinin artması beklenen sevimli canavar figürleri Labubu'nun üreticisinin çocukları sömürdüğü iddia edildi. ABD’li bir işçi hakları STK’sı olan China Labor Watch (CLW), Pop Mart adlı şirketinin bir tedarikçisinde çarpıcı hak ihlallerine rastladığını duyurdu.

BOŞ SÖZLEŞME VE KORUNMASIZ ÇOCUK İŞÇİLER

CLW'nin Çin'in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan ve 4 bin 500'den fazla kişiyi istihdam eden Shunjia Toys fabrikasında yürüttüğü soruşturma, çok sayıda ciddi ihlali gözler önüne serdi. Fabrikada çalışan ve Labubu üreten işçiler arasında, Çin yasalarına göre özel koruma altında olması gereken 16 ve 17 yaşlarında gençlerin bulunduğu tespit edildi. Ancak bu genç işçiler, yetişkinlerle aynı iş yükü ve üretim hedefleriyle standart montaj hattı pozisyonlarında çalıştırılıyordu.

Labubu bebeklerinin karanlık yüzü ortaya çıktı! Çocuk işçiler 100 saatten fazla mesaiyle üretmiş

Soruşturma, işçilerin rutin olarak boş iş sözleşmeleri imzalamaya zorlandığını ortaya koydu. CLW'ye göre, işçilerden yalnızca kişisel bilgilerini doldurmaları istenirken; sözleşme süresi, iş içeriği, maaş ve sosyal sigorta detayları gibi kritik bölümler "boş ve açıklanmamış" bırakılıyordu. İşçilere, tüm süreci tamamlamaları için en fazla beş dakika süre veriliyor ve diğer bölümleri okumamaları ya da doldurmamaları açıkça söyleniyordu.

YASAL SINIRIN ÜÇ KATI MESAİ

Oyuncaklara olan talep patlamasının bir yansıması olarak, işçilere gerçekçi olmayan üretim hedefleri verildiği belirtildi. Buna göre, 25-30 kişilik bir ekibin günde en az 4 bin Labubu monte ettiği belirtildi. Çin iş kanunları aylık fazla mesaiyi 36 saatle sınırlarken, CLW işçilerin her ay 100 saati aşkın ek mesai yaptığını tespit etti.

Labubu bebeklerinin karanlık yüzü ortaya çıktı! Çocuk işçiler 100 saatten fazla mesaiyle üretmiş

Diğer taraftan, Shunjia Toys'un resmi üretim kapasitesi yıllık 12 milyon oyuncak olmasına rağmen, CLW görüşmeleri fabrikanın bunun çok ötesinde üretim yaptığını gösterdi.. CLW yetkilisi Li Qiang, "Piyasa talebi hızla yükseldiğinde, üretim planlanan seviyelerin çok ötesine geçer ve ortaya çıkan baskı doğrudan işçilere yüklenir" diyerek sömürüyü savundu.

POP MART SORUŞTURMA BAŞLATTI

Pop Mart sözcüsü, iddiaların ciddiyetini kabul ederek, tedarik zinciri ortaklarında işçi refahını ve güvenliğini çok ciddiye aldıklarını belirtti. Şirket, ortaya çıkan bilgileri dikkate aldıklarını ve konuyla ilgili acil bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Sözcü, bulguların doğrulanması halinde, ilgili ortaklardan yerel yasa ve düzenlemelere uygun kapsamlı düzeltici eylemleri kesinlikle uygulamalarını talep edeceklerini ekledi.

Labubu bebeklerinin karanlık yüzü ortaya çıktı! Çocuk işçiler 100 saatten fazla mesaiyle üretmiş

Öte yandan, Labubu'ya olan fırlayan talep, denetimsiz ev atölyelerinde çalışan kayıt dışı işçiler tarafından üretilen, Lafufus olarak bilinen büyük bir sahte pazarın da ortaya çıkmasına neden oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası