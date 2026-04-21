Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü’nün Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden yeni haritalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Bu hayali haritaların geçerliliği yoktur, bizim için yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün Ege ve Doğu Akdeniz’de yayımladığı yeni harita ve balıkçılık kısıtlamalarına karşı bir açıklama yayımladı.

"TÜRK DENİZ YETKİ ALANLARI İHLAL EDİLİYOR"

Yunanistan'ın resmi internet sitelerinde yayımlanan haritaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur. Yunanistan’ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda, balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından keza yok hükmündedir."

"TEK TARAFLI TASARRUFU KABUL ETMEYECEĞİZ"

Bakanlık, Türk balıkçılarının haklarını sonuna kadar savunacağını belirterek, Yunanistan'ın denizlerdeki oldu bittilerine geçit verilmeyeceğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin meşruiyet vurgusu şu sözlerle tırnak içine alındı:

"Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir."

İYİ KOMŞULUK HATIRLATMASI

Açıklamanın sonunda, iki ülke arasında 7 Aralık 2023 tarihinde imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi"ne değinildi. Türkiye'nin sorunları uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelinde çözme konusundaki samimi yaklaşımını koruduğu hatırlatılırken, Yunanistan'ın bu tür tek taraflı adımlardan kaçınması gerektiği mesajı verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası