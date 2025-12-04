Avrupa siyasetinin zirvesi, Der Spiegel’in ortaya çıkardığı sızdırılmış transkriptle adeta karıştı. Gizli görüşmeye ait kayıtta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Trump Ukrayna’yı satabilir” sözlerini kullandığı iddiası, kıtada siyasi fay hatlarını bir anda harekete geçirdi. ABD’nin Moskova ile yürüttüğü barış temaslarında Kiev’in masada yalnız bırakılacağı endişesi büyürken, Avrupa başkentlerinde “Washington güvenilir bir ortak mı?” sorusu yeniden gündemin merkezine oturdu.

Almanya merkezli Der Spiegel’in ortaya çıkardığı sızdırılmış transkripte göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Moskova ile yürüttüğü barış görüşmelerinde Ukrayna’yı “ihanet” riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

Transkript, Almanya’dan Friedrich Merz, NATO’dan Mark Rutte, Finlandiya’dan Alexander Stubb ve Ukrayna lideri Zelenskiy’nin katıldığı bir telefon görüşmesine dayanıyor.

Görüşmede bazı Avrupalı liderler, ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Rusya’ya fazlasıyla avantaj sunan bir plan hazırlamasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Avrupa siyasetinin zirvesi, Der Spiegel’in ortaya çıkardığı sızdırılmış transkriptle adeta karıştı. Gizli görüşmeye ait kayıtta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Trump Ukrayna’yı satabilir” sözlerini kullandığı iddiası, kıtada siyasi fay hatlarını bir anda harekete geçirdi. ABD’nin Moskova ile yürüttüğü barış temaslarında Kiev’in masada yalnız bırakılacağı endişesi büyürken, Avrupa başkentlerinde “Washington güvenilir bir ortak mı?” sorusu yeniden gündemin merkezine oturdu.

ABD’NİN GÜVENLİK GARANTİSİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Transkripte göre Macron, Washington’un Ukrayna’ya kesin güvenlik garantileri vermeden toprak ödünlerine yönelebileceğini söyledi.

Planın, Ukrayna'nın savaşta kritik noktalarını zayıflatacağı yönünde kaygılar konuşmada öne çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Rusya ile 5 saatlik gizli pazarlık

Elysee Sarayı ise yayılan kayıtların ardından Macron’un "ihanet" kelimesini kullandığı iddiasını reddeden kısa bir açıklama yaptı. Ancak tansiyon düşmedi.

Görüşmede Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Zelensky’nin "bu adamlarla yalnız bırakılmaması" gerektiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de aynı görüşü paylaştı ve diğer Avrupa liderleri de bu çağrıya destek verdi.

MOSKOVA’DAKİ GÖRÜŞME ÇIKMAZA GİRDİ: PUTİN BEŞ SAAT BOYUNCA ABD HEYETİNİ DİNLEDİ

Hafta başında barışa bir adım yaklaşılmış olabileceği düşünülürken, Moskova’daki görüşmelerin ardından tablo yeniden karardı.

ABD adına Steve Witkoff ve Jared Kushner’in hazırladığı yeni 28 maddelik plan, Avrupalıların ilk metne yönelttiği itirazların ardından güncellenerek Rusya’ya iletildi.

Vladimir Putin, iki müzakereciyi Kremlin’de kabul etti ve görüşme yaklaşık beş saat sürdü.

Avrupa’da hem Putin’in zaman kazanma çabalarına hem de deneyimsiz ABD müzakerecilerinin Rusya karşısındaki direncine yönelik güvensizlik arttı.

BELÇİKA’DA TUTULAN 193 MİLYAR AVROLUK RUS VARLIĞI AVRUPA’NIN B PLANI OLDU

Barış süreci tıkandıkça gözler Brüksel’e çevrildi. Belçika merkezli finans şirketi Euroclear, toplam 193 milyar avroluk donmuş Rus varlığını yönetiyor. Bunun 180 milyar avrosu Rus Merkez Bankası’na ait.

Şu ana kadar yalnızca bu varlıklardan elde edilen faiz gelirleri Ukrayna’ya aktarılabildi. Ancak Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşta ayakta kalabilmesi için çok daha büyük kaynaklara ihtiyaç duyuluyor.

Şansölye Friedrich Merz’in ekim ayında sunduğu plan, donmuş varlıkların yaklaşık 140 milyar avrosunun Ukrayna’ya faizsiz kredi olarak verilmesini öngörüyordu. Ancak yaptırımlar altı ayda bir yenilendiği için risk yüksek: Eğer AB yaptırımları uzatmazsa Rusya bu parayı geri isteyebilir.

Bu durumda zararı kim karşılayacak sorusu Belçika’dan Avrupa Merkez Bankası’na kadar geniş bir tartışmalara zemin oluşturdu. Belçika hükümeti tek başına bu riski üstlenmeyi kabul etmedi. Ursula von der Leyen ise yeni koruma mekanizmaları içeren taslaklar hazırlıyor.

MACRON ÇİN'E GİTTİ

Yoğun gündem ortasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret için Çin’e gitti. Bu, Macron’un göreve geldiğinden beri yaptığı dördüncü Çin ziyareti oldu.

Macron’un ajandasında iki kritik başlık yer alıyor:

Çin ile artan ticaret açığı

Pekin’in Ukrayna savaşındaki rolü

Fransa’nın Çin’e karşı 47 milyar avroluk ticaret açığı Avrupa’da ciddi tartışmalara yol açıyor. Çin ise Moskova’ya hala kritik drone parçaları sağlıyor. Financial Times’ın ortaya çıkardığı bilgiye göre bir Çinli iş insanı, VT-40 saldırı drone’unu üreten Rus şirketinin hissedarı bile oldu.

Xi Jinping ise tüm bu tabloya rağmen Macron’u yakın dostu gibi karşıladı ve Pekin dışına çıkarak Chengdu’ya kadar eşlik etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası