Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 5 saat sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik barış planının ele alındığı görüşme sonrası kısa açıklama yaparak “oldukça faydalı ve yapıcı geçti” ifadelerini kullandı. “Barışın daha yakın mı yoksa daha uzak mı olduğu” yönündeki bir soruya “Daha uzak değil, bu kesin” cevabını veren Uşakov, buna rağmen topraklar konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını ve Kremlin’in uzlaşma olmadan kriz için bir çözüm görmediğini belirtti.

Amerikalı meslektaşlarıyla gerçekleşen müzakerelerin muhtevasını kamuoyuna açıklamama konusunda anlaştıklarını söyleyen Uşakov “Görüşme gizliydi. Hem Washington’da hem de Moskova’da yapılacak çok iş var. Temaslar sürecek” diye konuştu.

Ukrayna’daki çözüm için Rus tarafına Trump’ın 27 maddelik bir belge iletildiğini ve bunu incelediklerini söyleyen Uşakov, bu konuda bir formül üzerinde çalışmadıklarını ve bu hususta Amerikalılarla bir müzakere yapmadıklarını dile getirdi. Bu belgeye ek olarak hâlihazırda 4 belgenin daha kendilerine verildiği bilgisini paylaşan Uşakov, bu belgeleri Putin’in, Witkoff ve Kushner ile müzakere ettiğini belirtti. Uşakov, “Bu belgelerin özünü açıklayamam. Hepsi Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözümüyle ilgili. Başlangıçta tek bir seçenek vardı, sonra bu seçenek geliştirildi ve bir yerine dört belge ortaya çıktı” diye konuştu.

