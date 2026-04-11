Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ateşkese desteğin devam edeceğini söyleyen Erdoğan, süreci sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Macron ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe bir paylaşım yaparak görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke ilişkilerinin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek daha ileriye taşınmasının faydalı olacağını belirtti.

İran’a yönelik saldırılarla başlayan sürecin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan’a yönelik saldırılara işaretle, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye’nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Gazze’deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğini ifade etti.

Liderler görüşmede, Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye’deki gelişmeler, Kafkaslar’daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.

MACRON’DAN TÜRKÇE MESAJ YAYIMLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe bir paylaşım yaparak görüşmenin detaylarını paylaştı.

İki lider Orta Doğu’daki ateşkes sürecinden Ukrayna savaşına, Güney Kafkasya’daki barış arayışlarından ikili ilişkilere kadar geniş bir yelpazede önemli başlıkları ele aldı.

X hesabından açıklama yapan Fransız lider görüşmeye ilişkin şunları dedi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile az önce bir görüşme gerçekleştirdim.



Öncelikle Yakın Doğu ve Orta Doğu’daki durumu ele aldık. Ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan’da uygulanması, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulunduk ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık.

Ayrıca Ukrayna’daki durumu ve adil, kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları da ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım.

Özellikle 4 Mayıs’ta Erivan‘da düzenlenecek Avrupa siyasi topluluğu Zirvesi perspektifinde, Güney Kafkasya‘da açık sınırlar ve güçlendirilmiş bölgesel iş birliği temelinde yeni bir döneme geçilmesini sağlayacak barış sürecine Fransa’nın desteğini yineledim.

Son olarak, diyaloğumuzu ve ikili iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi sürdürmenin öneminde mutabık kaldık."

Haberle İlgili Daha Fazlası