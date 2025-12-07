Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletindeki Coahuayana kasabasında bir polis karakolu önünde araç infilak etti. Feci olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, eyalete bağlı Coahuayana kasabasında, Ignacio Lopez Rayon Caddesi'ndeki polis karakolunun önünde henüz bilinmeyen nedenle bir araç infilak etti.

GÖREVLİLER DE ÖLDÜ

Patlamada araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra polis karakolunda görevli 3 personelin hayatını kaybettiği bazıları ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis yetkilileri, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SALDIRI OLABİLİR?

Basında yer alan ilk değerlendirmelere göre, patlayan aracın kimyasal madde yüklü olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

