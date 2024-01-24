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    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail-Hamas çatışmasında 4 ay geride kalırken, Gazze'lilerin dünyaya açılan tek noktası Mısır sınırındaki Refah Kapısı olmuştu. Süreç boyunca iki sınır komşusu ile de sıkı temasta olan Mısır, gelen son haberlere göre İsrail'e resti çekti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmeyi reddettiği iddia edildi.

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 110 gündür devam ederken, Mısır basını İsrail ve Mısır arasında tansiyonun yükselmesine neden olacak bir iddia ortaya attı.

    SİSİ, NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

    Mısır basınında yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu akşam telefonda görüşmeyi reddettiği iddia edildi.

    Mısır Cumhurbaşkanlığı ya da İsrail Başbakanlığı söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

    REFAH SINIR KAPISI GERGİNLİĞİ

    Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'ye ulaşmayan yardımlarla ilgili İsrail'i suçlamış, "Gazze’ye yardım ulaşmamasının sebebinin Mısır olduğu sözleri beni çok yaralıyor. Refah kapısı 7/24 açık ama yardımları İsrail engelliyor. Benim elimde olsa ve Gazze’ye yardım gitmesini engellesem Allah’ın karşısında nereye giderim?" ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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