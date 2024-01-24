Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

24 Ocak 2024 23:45 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 23:59

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 110 gündür devam ederken, Mısır basını İsrail ve Mısır arasında tansiyonun yükselmesine neden olacak bir iddia ortaya attı.

SİSİ, NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Mısır basınında yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu akşam telefonda görüşmeyi reddettiği iddia edildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı ya da İsrail Başbakanlığı söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

REFAH SINIR KAPISI GERGİNLİĞİ

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'ye ulaşmayan yardımlarla ilgili İsrail'i suçlamış, "Gazze’ye yardım ulaşmamasının sebebinin Mısır olduğu sözleri beni çok yaralıyor. Refah kapısı 7/24 açık ama yardımları İsrail engelliyor. Benim elimde olsa ve Gazze’ye yardım gitmesini engellesem Allah’ın karşısında nereye giderim?" ifadelerini kullanmıştı.